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Cuautitlán Izcalli, Méx.- Por tercer día consecutivo, el servicio del Tren Felipe Ángeles opera con marcha lenta.
“Aviso a personas usuarias del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA: El servicio opera con marcha lenta en este momento”, publicó en sus redes sociales el Tren al AIFA.
A los usuarios les sugieren considerar tiempos adicionales en su traslado por la ruta que opera de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
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Usuarios mencionan que los trenes, en dirección al AIFA, están saturados de gente y sin espacio, saliendo desde la terminal de Buenavista.
Otras estaciones donde las personas usuarias del Tren Felipe Ángeles reportaron saturaciones de gente, son las de Tlalnepantla y Cajiga, en dirección a la terminal del AIFA.
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El pasado sábado 5 y domingo 6 de abril, el Tren Felipe Ángeles también reportó marcha lenta.
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jecg/cr
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