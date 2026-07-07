Cuautitlán Izcalli, Méx.- Por tercer día consecutivo, el servicio del Tren Felipe Ángeles opera con marcha lenta.

“Aviso a personas usuarias del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA: El servicio opera con marcha lenta en este momento”, publicó en sus redes sociales el Tren al AIFA.

A los usuarios les sugieren considerar tiempos adicionales en su traslado por la ruta que opera de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

⚠️ Aviso a personas usuarias del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA: El servicio opera con marcha lenta en este momento.



Te sugerimos considerar tiempos adicionales en tu traslado. Agradecemos tu comprensión. pic.twitter.com/71ZpVO2MMT — @TrenAIFA (@TrenAIFA) July 8, 2026

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Usuarios mencionan que los trenes, en dirección al AIFA, están saturados de gente y sin espacio, saliendo desde la terminal de Buenavista.

Otras estaciones donde las personas usuarias del Tren Felipe Ángeles reportaron saturaciones de gente, son las de Tlalnepantla y Cajiga, en dirección a la terminal del AIFA.

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El pasado sábado 5 y domingo 6 de abril, el Tren Felipe Ángeles también reportó marcha lenta.

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