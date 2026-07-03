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Tultepec, Méx.— Habitantes del pueblo de Santiago Teyahualco lograron establecer acuerdos con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para continuar con el proceso de reparación y reconstrucción de las casas que resultaron dañadas durante las obras del Tren Felipe Ángeles.
Luego de la manifestación que realizaron el pasado 29 de junio, en la estación Teyahualco del tren, sostuvieron mesas de trabajo y este jueves, personal de la Conavi visitó las casas para evaluar la situación y avanzar con los pagos pendientes.
La Comisión les entregará los recursos económicos la siguiente semana para la conclusión de las obras faltantes en casas, comentó Jonathan García, habitante de la comunidad.
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