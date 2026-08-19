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La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) invitó a participar en la nueva edición de la Feria del Nopal.
A través de sus redes sociales, la dependencia indicó que el evento se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de agosto en el Monumento a la Revolución con entrada libre.
Detalló que el encuentro busca celebrar la riqueza cultural y gastronómica de la Ciudad de México, con actividades relacionadas con uno de los productos más emblemáticos de México.
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Como parte de la programación habrá música, actividades para niñas y niños, conversatorios y una amplia variedad de propuestas gastronómicas.
“Disfruta de música, actividades y una gran variedad de sabores. ¡No te la pierdas!”, señaló la Sedema a través de X.
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Durante la feria, los asistentes también podrán conocer y adquirir productos elaborados por artesanos y productores vinculados con el nopal, así como descubrir nuevos sabores y propuestas gastronómicas derivadas de este alimento tradicional mexicano.
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