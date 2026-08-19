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Para la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Bertha Alcalde Luján, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) es un aliado indispensable.
Durante la presentación del Informe Anual 2025 de la CDHCM, la fiscal de la Ciudad de México resaltó la vigilancia de dicho organismo en el actuar de la FGJ.
"La Comisión es para la Fiscalía un aliado indispensable. Cuando hablamos de derechos humanos en una ciudad como esta, hablamos de instituciones que se vigilan entre sí, no porque desconfíen una de otra, sino porque esa vigilancia es precisamente lo que evita que las faltas se repitan".
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Durante su participación en la entrega del informe, Alcalde Luján dijo que la mirada de la CDHCM no debilita a la FGJ; por el contrario, la fortalece porque permite identificar lo que pudiera no estar bien dentro de la Fiscalía.
Destacó también la vigilancia de la CDHCM al analizar e identificar patrones de problemas.
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"Una actuación deficiente puede parecer un error aislado cuando no se observa o cuando se observa solo caso por caso, pero cuando una institución independiente escucha a muchas víctimas, escucha distintos casos y encuentra que una misma dificultad se repite, puede advertir algo diferente".
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El Informe Anual 2025 de la CDHCM se presentó el martes 18 de agosto por la presidenta del organismo, Dolores González Saravia, quien estuvo acompañada de parte del gabinete del Gobierno de la Ciudad de México.
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mahc/LL
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