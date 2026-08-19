Un joven identificado como Dayron Jacob, de 22 años, fue asesinado a balazos la noche del martes cuando viajaba con su novia a bordo de un automóvil en calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 22:20 horas en el cruce de Jesús Carranza y Estanquillo, en inmediaciones de Tepito, donde policías fueron alertados por detonaciones de arma de fuego.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que Dayron Jacob ya no presentaba signos vitales dentro de un automóvil Smart blanco que terminó impactado contra un puesto metálico.

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El joven recibió dos impactos de bala, uno en el rostro y otro en el tórax. Su novia, de 24 años, relató a los policías que ambos circulaban en el vehículo cuando un hombre salió de entre los puestos y comenzó a dispararles.

Tras la agresión, Dayron perdió el control del automóvil y se impactó contra el puesto.

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Ella señaló que observó al atacante escapar corriendo en dirección a Bartolomé.

En la escena fueron localizados siete casquillos calibre .380.

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El joven tenía tatuada en una de sus manos la palabra “muerte”, de acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar.

La víctima es ligada a la familia de Los Fortis, la cual está vinculada con actividades de narcomenudeo en la zona, quedó al interior de un automóvil Smart blanco que terminó impactado contra un puesto metálico.

La Fiscalía de la Ciudad de México inició las investigaciones para establecer el móvil del ataque, identificar al responsable y determinar si el crimen está relacionado con la disputa entre grupos delictivos de la zona.