María Karunna se convierte en la octava confirmada de "La granja VIP 2"; la cantante de Caló es partidaria de la defensa animal, la sana convivencia social y la elusión de conflictos, por lo que espera que, su participación en el reality, demuestre que el público no sólo está interesado en ver pleitos y controversias.

Su participación fue corroborada este mediodía, durante la emisión de "Venga la alegría". La intérprete de "La colegiala" se mostró entusiasmada pues, es una de las pocas concursantes que, hasta la fecha, no ha participado en ningún reality, misma razón que la motivó a decir que sí a dicha propuesta.

"Yo nunca he estado en un reality, menos en una casa en que, varias de las personas no las conozco, a algunas sí, sí me da nervio, pero acepté el reto por hacer algo distinto, para vivir la experiencia".

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Karunna considera que, su estadía en la granja puede contribuir a incitar la pacificidad entre los participantes; otro de los puntos que considera tener a su favor, es su gran amor por los animales, por los que ha visto desde hace tiempo atrás.

"Es un reto conmigo misma, creo que me va a ir bien porque soy una persona pacífica, amistosa, me encantan las relaciones, la gente, amo a los animales; yo soy defensora de los gatos, de los perros, de los caballos, los amo, cuando me dijeron ´vas a tener contacto con animales´, fue lo primero que dije ´va´", precisó.

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A pesar de que María es consciente de que tendrá que realizar tareas de gran complejidad, las cuales requerían de gran esfuerzo físico y mental, la cantante y bailarina no tiene miedo de enfrentarse a ellas, especialmente porque sabe que, esa experiencia, la enriquecerá de todas las formas posibles.

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"Quiero pensar que va a estar cansado, voy a estar bajo el Sol, me va a tocar limpiar, lo sé, pero es un desafío muy bueno, que me hará salir de ahí más grande de espíritu y de corazón", dijo sonriente.

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La intérprete de temas como "El cubo" y "Formas de amor" expresó que le entusiasma la idea de convivir con otras mujeres, como Kenny Avilés e Ivonne Montero, otras de las participantes confirmadas con las que, hasta el momenton, le gustaría crear alianzas.

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