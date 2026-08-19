Susana González es una madre completamente orgullosa, su hija Susana Elías comenzó a seguir sus pasos en la actuación, hará su debut en las telenovelas a su lado, un sueño cumplido para Susana, quien se ve en su hija cuando iniciaba su carrera como actriz.

Madre e hija posaron juntas durante el lanzamiento oficial de la telenovela "Todavía te amo", producida por Carlos Bardasano, en Televisa San Ángel, ahí ambas se mostraron emocionadas de trabajar juntas por primera vez.

Susana, quien tendrá el protagónico junto a Gabriel Soto, confesó que ver a su hija por los pasillos de Televisa, tal y como ella lo hizo hace años, le genera sentimientos encontrados, ya que ella lo hizo muy solita, mientras que su hija cuenta con su acompañamiento.

En redes, González no dejó pasar el momento y le dedicó un mensaje de bienvenida a su retoño, quien por cierto tiene un gran parecido físico a su madre.

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"Hoy me toca darte la bienvenida de nueva cuenta. Pero no al mundo que que ya conoces, y donde ya brillas. Ahora es a uno que yo sé que vas a amar. También para mí hoy es uno de los días más felices por que puedo guiarte, siempre estaré aquí para ti, mi princesa, vamos a aprender mucho juntas en este proyecto y nos llevaremos de la mano. Ya verás por qué este es el mejor trabajo del mundo", se lee.

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Susana González y su hija Susana Elías. Foto: Luis Marin/Clasos.com.mx

Susana hija, dijo que siente mucha admiración por su madre, y admitió que se la pasa dándole consejos, y aunque muchos de ellos son repetitivos, no se queja porque sabe que le ayudarán en su formación como actriz.

Susana Elías, a quien llaman de cariño "Tuti", nació en 2010, tiene un hermano mayor llamado Santiago, nacido en 2008, su padre es el empresario Luis Elías, quien está alejado del medio artístico.

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