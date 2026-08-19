El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, compartió que enfrentan un rezago legislativo de 80%.

En rueda de prensa, detalló que se han presentado en total, hasta ahora, mil 963 iniciativas, pero únicamente se han aprobado 409.

“Hay que ver el contenido de las iniciativas aprobadas, desde mi punto de vista este 20% de efectividad no representa el 20% de importancia; es decir, creo que, si bien son necesarias, muchas de éstas no son tan trascendentales para poder transformar o mejorar la vida de los ciudadanos. Detrás de esas iniciativas hay propuestas que presentaron diputadas y diputados, sí, pero también hay demandas de ciudadanos, organizaciones y comunidades que merecen, cuando menos, una respuesta, que no ha llegado”, mencionó.

En contraste, dijo, la Jefatura de Gobierno ha enviado 36 iniciativas al Congreso local, de las cuales se han aprobado 34, lo que representa una efectividad de 94%. Los alcaldes han enviado 10, pero únicamente se ha avalado una. “Creo firmemente que la introspección y la autocrítica siempre se construye para algo mejor”.

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En este sentido, Jesús Sesma precisó que tienen identificados aproximadamente 30 decretos que fueron aprobados por el Congreso capitalino, pero que aún no han sido publicados por la Jefatura de Gobierno.

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“Sabemos que existen procedimientos y plazos legales que deben respetarse. También hemos sido respetuosos de las atribuciones de la Jefatura de Gobierno y hemos privilegiado siempre el diálogo y la coordinación entre poderes, pero también tenemos que decir que no siempre encontramos la apertura ni la respuesta oportuna que hubiéramos querido”.

Asimismo, compartió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado disposiciones aprobadas por el Congreso local porque no se realizaron las consultas previas que correspondían, “particularmente tratándose de personas con discapacidad, personas con la condición del espectro autista y pueblos y comunidades indígenas y originarias. Se ha trabajado para cumplir con esas resoluciones y se han informado los avances a la Corte. Pero el reto no solamente es corregir lo que ya ocurrió… el verdadero reto es que no vuelva a suceder”.

Jesús Sesma confió en que puedan avanzar en abatir el rezago legislativo en el próximo periodo ordinario de sesiones, y apuntó que le entregará a la próxima Mesa Directiva, que encabezará el PAN, una carpeta con estos asuntos pendientes “porque no queremos que el cambio de una Presidencia signifique empezar de cero, ni que estos temas se pierdan en el camino”.

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