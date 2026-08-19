El Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad buscará que las colonias Roma Sur y Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, se declaren como Zona de Monumentos Artísticos con el objetivo de resguardar el patrimonio arquitectónico.

En conferencia de prensa, Mayela Delgadillo, habitante de la colonia, pidió la intervención de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para que instale una mesa interinstitucional para proteger la zona mientras que consolida la declaratoria correspondiente.

“Lo que estamos viendo es una destrucción masiva y sabemos que, aprovechando esta inercia de la declaratoria, van a querer destruir y dar permisos de todo tipo. Necesitamos una estrategia y ya estamos a la espera de que la Jefatura de Gobierno nos responda y se manifieste a favor de los vecinos”, explicó a los medios de comunicación.

Mayela Delgadillo, habitante de la colonia, pidió la intervención de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.

Calculó que el proceso de la declaratoria puede demorar hasta seis meses; por ello, la vecina insistió en la importancia de que se involucre Brugada Molina para evitar que empresas inmobiliarias aprovechen ese tiempo para impulsar proyectos de construcción.

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Delgadillo refirió que ya está en mesas de diálogo con la Secretaría de Cultura Federal, así como con los institutos Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con quienes está trabajando para reclasificar y actualizar los catálogos de monumentos históricos, los cuales datan de 1973.

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Explicó que en los últimos registros localizaron que en la Roma Norte había más de 1500 inmuebles como parte de patrimonio artístico reconocidos INBAL, mientras que en la Roma Sur encontraron más de 500 edificaciones con las mismas características.

En los últimos registros localizaron que en la Roma Norte había más de 1500 inmuebles como parte de patrimonio artístico reconocidos INBAL, mientras que en la Roma Sur encontraron más de 500 edificaciones con las mismas características. | Foto: Arturo Ordaz Díaz.

Mayela Delgadillo subrayó que con la declaratoria no solo se van a proteger los monumentos de la zona, también se podrían combatir los procesos de gentrificación. “No van a poder construir edificios como lo hacen alterando la visual de la colonia, ya que se reconoce por su valor e historia”.

Comentó que hay vecinos de otras partes de la ciudad, como en la colonia Juárez y en la alcaldía Gustavo A. Madero, que también están interesados en iniciar una gestión similar. “Seguramente habrá otras colonias que, empezando este proceso, dirán: “¿Cómo le hacemos para protegernos también a nosotros.”

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JACL/cr