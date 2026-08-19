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El sistema Ecobici de la Ciudad de México crecerá de las actuales 9 mil 300 bicicletas a 15 mil unidades, como parte de la renovación y expansión del servicio que contempla la incorporación de nuevas alcaldías y el reforzamiento de la infraestructura existente.
De acuerdo con las condiciones establecidas en la licitación para la contratación del Servicio Integral del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública, al concluir la etapa de expansión, Ecobici contará con 15 mil bicicletas, mil 111 cicloestaciones y al menos 30 mil anclajes funcionales.
Actualmente, el sistema opera con alrededor de 9 mil 300 bicicletas y 689 cicloestaciones distribuidas en seis alcaldías.
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Ecobici llegará a tres nuevas alcaldías
La expansión permitirá que Ecobici llegue por primera vez a Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, con lo que el sistema ampliará su presencia territorial hacia zonas que actualmente no cuentan con este servicio de transporte individual.
Además de la instalación de nuevas cicloestaciones y la incorporación de bicicletas, el proyecto contempla incrementar la infraestructura disponible para los usuarios, hasta alcanzar mil 111 cicloestaciones y un mínimo de 30 mil anclajes funcionales.
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En las alcaldías donde Ecobici ya opera, el objetivo será reforzar el servicio. Las demarcaciones contempladas para esta intervención son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
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La expansión forma parte del nuevo contrato de Ecobici que la Secretaría de Movilidad (Semovi) otorgó a 5M2, S.A. de C.V., empresa que continuará al frente de la operación del sistema durante los próximos años.
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El contrato actual para la operación, mantenimiento y explotación del sistema concluirá en 2027; sin embargo, el nuevo servicio tendrá una vigencia de 10 años, desde la fecha de su firma y hasta el 31 de julio de 2036.
LL
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