En la Ciudad de México existen diferentes opciones de transportes públicos, siendo el sistema Ecobici el más amigable con el medio ambiente y con los tiempos de los usuarios. Y como parte de su proyecto de expansión, este servicio planea llegar a 3 nuevas alcaldías.

Hoy en Autopistas te decimos cuáles serán para que aproveches esas nuevas rutas.

¿En qué alcaldías se encuentra disponible el servicio de Ecobici?

El pasado 7 de agosto de 2026, la Secretaría de Movilidad (Semovi) lanzó una licitación pública internacional para ampliar el sistema Ecobici hacia nuevas zonas de la capital, ello con el objetivo de aumentar las alternativas de movilidad en la entidad.

El servicio de Ecobici cuenta con planes diarios y anuales. Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

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Actualmente, esta red de bicicletas públicas opera en 6 de las 16 alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc.

Miguel Hidalgo

Y, según la información compartida por la Semovi, el medio de transporte ha comenzado su proyecto de expansión a 3 nuevas alcaldías:

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Iztacalco

Iztapalapa

Tlalpan

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de este proyecto es que más usuarios realicen sus traslados cotidianos de manera sustentable.

Por el momento, no se sabe en qué fecha comenzará a operar en tales zonas. Sin embargo, tal como se indica en la Gaceta Oficial de la CDMX, la prestación del servicio se realizará a partir del día siguiente de la fecha de adjudicación hasta el 31 de julio de 2036.

El sistema de Ecobici se expenderá para ofrecer nuevas rutas de traslados sustentables. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuesta el servicio de Ecobici en la CDMX?

Si quieres comenzar a utilizar las rutas del sistema Ecobici, debes saber que su costo depende del plan. Actualmente, las tarifas vigentes son:

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Plan por 1 día: viajes ilimitados de 45 minutos en 24 horas por $134.

Plan por 3 días: viajes ilimitados de 45 minutos en 3 días por $263.

Plan por 7 días: viajes ilimitados de 45 minutos en 7 días por $441.

Plan anual: viajes ilimitados de 45 minutos por $588.

Plan anual Ecobici+: descuentos y viajes de 90 minutos en fines de semana por $970.

Plan anual Ecobici HSBC: descuentos y viajes de 90 minutos todos los días por $984.

El pago se realiza mediante tarjetas de crédito o débito, a través de la aplicación oficial del sistema o en el sitio web del transporte. Y recuerda que si excedes el tiempo de los recorridos, se te pueden aplicar cargos adicionales.

¡Ya lo sabes! Las bicicletas públicas de la CDMX son una gran alternativa si quieres activarte, ahorrar tiempo y dinero en tus traslados cotidianos.

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