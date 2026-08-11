La baja de placas es un trámite fundamental en caso de extravío, al realizar el cambio de entidad federativa, al vender el vehículo o, en el peor de los casos, al sufrir su robo o pérdida total.

Y es que este proceso evita la generación de obligaciones jurídicas y fiscales, así como multas y sanciones. De no realizarlo, la persona a la que estén vinculadas las matrículas tendrá que asumir todas esas responsabilidades.

Si quieres saber cómo se hace, en Autopistas te explicamos el paso a paso.

Leer también Así es el nuevo Dodge Charger Super Bee

¿Cuáles son los requisitos para la baja de placas en CDMX?

Para dar de baja unas placas en la CDMX, el primer paso es reunir los siguientes documentos en original y copia, dependiendo del motivo por el que se necesite el trámite (por ejemplo, robo, siniestro o extravío):

Identificación oficial

Tarjeta de circulación

Carta poder firmada ante dos testigos e identificación del interesado y de quien realiza el trámite o poder notarial e identificación oficial del representante o apoderado, en caso de ser persona física

Acta constitutiva, poder notarial e identificación oficial del representante o apoderado, en caso de ser persona moral

Acta de denuncia original por robo de vehículo, ratificada ante la autoridad competente, en la que se señalen los datos completos de la unidad (marca, modelo, número de serie vehicular, número de motor y placa), esto en caso de robo

Acta circunstanciada ante Juzgado Cívico, para el caso de extravío

Póliza de seguro y carta de solicitud de baja emitida por la Institución de seguros, para el caso de baja por siniestro

Comprobante de pago de derechos

Este es el costo para la baja de placas en la CDMX. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo y dónde se hace la baja de placas en CDMX?

Con los documentos en mano, el siguiente paso es iniciar el trámite de la baja de placas en línea:

[Publicidad]

Entra al sitio https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ y agenda tu cita.

Para agendar la cita debes contar con una cuenta Llave CDMX; si no la tienes, créala aquí https://llave.cdmx.gob.mx

Una vez adentro del sistema, selecciona “Control Vehicular Particular” y elige el tipo de trámite que necesitas realizar: “Baja de Placas por Siniestro”, “Baja General de Placas” o “Baja por Robo”.

Con tu cita agendada, verifica tener todos los documentos antes mencionados.

Después, entra a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para obtener la línea de captura por derechos de trámite de baja de vehículo https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/vehicular/36

Realiza tu pago en línea, en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o auxiliares de pago autorizados. El costo es de $590.00

Guarda tu comprobante de pago.

El día de tu cita, se revisará, cotejará y registrará tu documentación.

Finalmente, si todo está en orden, te entregarán la Constancia de Baja Vehicular de la CDMX. Guarda el documento original para cualquier aclaración.

Contar con placas vigentes es uno de los requisitos para circular en CDMX. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Tener un auto no solo implicar saber conducir, sino también cumplir con una serie de trámites para mantener su situación legal actualizada. Si necesitas la baja de placas, realiza el procedimiento lo antes posible para evitar problemas con las autoridades.

Leer también En cuánto quedan las mensualidades del Cupra Formentor 190 HP

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters