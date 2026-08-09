Más allá del diseño, al momento de elegir un auto es importante considerar aspectos como el desempeño, el equipamiento, los sistemas de seguridad y, por supuesto, los planes de financiamiento.

Si el Cupra Formentor 190 HP 2026 había despertado tu curiosidad, es momento de que voltees a ver los medios de compra que el fabricante ofrece. Y es que recientemente ha lanzado una promoción para quienes están buscando estrenar con este SUV.

Conoce en cuánto quedan las mensualidades del Cupra Formentor 190 HP. Foto: Cupra México

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¿Cómo es el Cupra Formentor 190 HP?

El Formentor 190 HP cuenta con un motor 2.0 Turbo Start & Stop de 4 cilindros, que le permite una potencia de 190 caballos de fuerza, una velocidad máxima de 220 km/h, y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7.6 segundos.

En su exterior destacan unos rines de 18” de aluminio, faros Full LED con luz trasera infinita y una cajuela eléctrica con pedal virtual que ofrece mayor comodidad y seguridad al conductor.

Otro de sus elementos destacables es el color; este SUV se encuentra disponible en tonalidades Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Negro Medianoche, Gris Grafeno y Dark Void, todas poseen la estética imponente y moderna que caracteriza a la serie.

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Ya en el interior, su cabina ofrece capacidad para 5 pasajeros, asientos delanteros deportivos e iluminación ambiental envolvente multicolor en LED, radio con pantalla táctil de 12.9”, control por voz, Full Link Wireless (compatible con CarPlay, Android Auto & Mirror Link) y dos puertos USB tipo C.

Finalmente, en términos de seguridad, dicho vehículo de Cupra integra los siguientes sistemas:

Dirección dinámica.

Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante.

Bolsas de aire laterales delanteras, tipo cortina y central delantera.

Asistente de colisión frontal con freno de emergencia.

Cámara de estacionamiento trasera.

Detector de cansancio.

Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX (incluye Top Tether) y anclaje frontal para el acompañante.

Sistema de antibloqueo de frenos (ABS).

Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) y aviso de llanta baja.

Sistema autoblocante deportivo (XDS).

Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos.

Recordatorio de cinturones de seguridad visual y acústico.

Sistema de alarma antirrobo.

Llanta de refacción tamaño reducido.

La cabina del Cupra Formentor 190 HP tiene una capacidad de hasta 5 pasajeros. Foto: Cupra México

¿De cuánto son las mensualidades del Cupra Formentor 190 HP?

Actualmente, Cupra mantiene activa una promoción para adquirir el Formentor 190 HP 2026, que consiste en mensualidades desde $8,999, más seguro y comisión por apertura gratis. Su precio total es de $709,900.

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Pese a estar por encima del valor promedio de un SUV, se trata de un auto práctico y que ofrece un diseño distintivo con modalidades de pago accesibles para su tipo.

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