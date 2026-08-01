En el Estado de México, cuando un conductor comete una infracción de tránsito puede hacerse acreedor a una multa, sin embargo, cuando la falta es más grave, las autoridades pueden remitir su auto a un depósito vehicular, mejor conocido como corralón.

De acuerdo con el Artículo 118 del Reglamento de Tránsito del Edomex, las unidades serán transportadas al depósito si no cuentan con placas vigentes, por invadir carriles destinados para el transporte público, por conducir en estado de ebriedad, por participar en un accidente de tránsito, por no cumplir con la verificación, entre otros motivos.

Si te encuentras en esta situación, hoy en Autopistas te explicamos cuánto cuesta sacar tu auto del corralón y qué requisitos debes presentar.

Para sacar tu auto del corralón debes considerar el arrastre del vehículo por parte de las grúas. Foto: Fernando Ramírez / EL UNIVERSAL

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¿Cuánto cuesta sacar un auto del corralón en el Edomex?

¡Tómalo en cuenta! De acuerdo con el tabulador de depósito de vehículo en jurisdicción estatal proporcionado por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, estas son las cuotas por día y fracción por concepto de guarda y custodia:

Bicicleta y motocicleta: $23.00.

Automóvil o vagoneta: $73.57.

Camionetas y microbús: $82.76.

Camión tipo rabón, Torton, tractor agrícola: $137.94.

Autobús, remolque, semirremolque, tractocamión y maquinaria especial (pesada, construcción): $160.95.

Sin embargo, para sacarlo debes considerar el arrastre del auto por parte de las grúas. Los montos son los siguientes:

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Hasta 3,500 kg: banderazo por servicio $798.02, arrastre por km adicional $28.41, maniobra por salvamiento por hora $1,840.78.

De 3,501 kg a 6,000 kg: banderazo por servicio $916.85, arrastre por km adicional $31.12, maniobra por salvamiento por hora $2,017.65.

De 6,001 kg a 12,000 kg: banderazo por servicio $1,089.46, arrastre por km adicional $35.43, maniobra por salvamiento por hora $2,300.63.

Mayor a 12,001 kg: banderazo por servicio $1,337.08, arrastre por km adicional $48.83, maniobra por salvamiento por hora $3,172.21.

Asimismo, existen 3 tarifas extras que aplican en todos los casos:

Abanderamiento grúa por hora: $909.02.

Tiempo de espera por hora: $909.02.

Abanderamiento manual por hora: $76.39.

¡Ojo! Todos los precios ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Evita infringir el Reglamento de Tránsito. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los requisitos para sacar tu auto del corralón en el Edomex?

Si se llevaron tu auto al corralón, lo primero que debes hacer es llamar al LOCATEL (55-5658-1111) para que te informen dónde se encuentra el vehículo. Una vez localizado, el Artículo 118 bis del Reglamento de Tránsito del Edomex indica que, para la devolución, es indispensable presentar los siguientes requisitos y documentos:

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Comprobación de su propiedad o legal posesión

El pago previo de las multas adeudadas y derechos que procedan

La exhibición de la licencia de conducir vigente en original y copia

Portar las llaves del vehículo

En caso de circular con placas de matriculación que no estén vigentes, el interesado deberá actualizarlas.

¡Ya lo sabes! Para no caer en esta situación, te recomendamos cumplir con lo que está estipulado en el Reglamento de Tránsito, de esta forma podrás circular sin ningún problema y evitarás sanciones en el futuro.

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