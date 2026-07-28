Desde 2025 comenzó el trámite de la licencia de conducir permanenteen la CDMX, un programa que inicialmente estaría disponible por solo un año. Sin embargo, su vigencia se extendió durante 2026, por lo que todavía quedan algunos meses para aprovecharlo.

Aunque todavía hay tiempo para realizar el trámite, es importante considerar que el programa estará disponible únicamente durante lo que resta de 2026. Por ello, si tu licencia actual está cerca de vencer o estás considerando obtener la permanente, todavía puedes iniciar el proceso.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia de conducir permanente CDMX?

En un inicio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, habilitó este trámite por tiempo limitado. Posteriormente, el programa continuó durante 2026, pero esta vez ya se ha señalado que no estará disponible para 2027.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, invitó a la población a aprovechar los meses restantes del año para obtener la licencia de conducir permanente CDMX.

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“Este plan sigue vigente durante todo 2026, pero ya comenzamos a decirle adiós a este programa de la licencia permanente, porque va a quedar vigente durante este año y estamos ya en los últimos meses de la licencia permanente. Entonces, invitamos a tramitar la suya durante este año”, señaló.

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Además, el secretario dio a conocer que hasta ahora se han emitido más de 2 millones de licencias permanentes en la capital del país.

Por lo tanto, la fecha límite para realizar este trámite será el 31 de diciembre de 2026.

¿Cómo agendar una cita para tramitar la licencia permanente?

Ya sea que tengas una licencia tipo A o que sea la primera vez que realizas este trámite, puedes agendar una cita mediante el Sistema de Citas en Línea de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

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Para comenzar, ingresa al Sistema de Citas en Línea de Semovi utilizando tu cuenta de Llave CDMX.

Si todavía no tienes una cuenta, deberás crear una proporcionando los siguientes datos:

CURP

Código postal

Correo electrónico

Número de celular

Una vez dentro del sistema, presiona el botón “Agendar cita” y selecciona la opción correspondiente a tu situación: si ya tienes una licencia tipo A y quieres obtener la permanente, si nunca has tramitado una licencia tipo A o si ya cuentas con una línea de captura pagada.

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¿Cuánto cuesta la licencia de conducir permanente CDMX?

Para las personas que ya cuentan con una licencia tipo A, será necesario ingresar el número de licencia y proporcionar la línea de captura correspondiente al pago único de $1,500 pesos.

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