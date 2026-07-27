ZEEKR y Lynk & Co son 2 marcas que forman parte de Geely Holding Group, uno de los grupos automotrices de origen chino con mayor presencia internacional. Dentro de su portafolio también se encuentran compañías como Volvo, Lotus, Polestar y smart, además de mantener una participación cercana al 17% en Aston Martin.

Aunque ambas pertenecen al mismo grupo, su historia comenzó en momentos diferentes. Lynk & Co fue fundada en 2016 y desde entonces ha entregado más de 1.6 millones de vehículos a nivel global. ZEEKR es más reciente, pues comenzó operaciones en 2021 como una marca enfocada principalmente en vehículos eléctricos y desde su lanzamiento ha superado las 420,000 unidades entregadas a nivel mundial

En nuestro país la llegada ocurrió en orden inverso. ZEEKR inició oficialmente sus operaciones comerciales en México en 2024, mientras que Lynk & Co llegó un año después, en 2025.

Foto: Benito Martínez Gil

ZEEKR y Lynk & Co continúan creciendo en México

A pesar de tener identidades y gamas de producto diferentes, ZEEKR y Lynk & Co en México han trabajado bajo una estrategia conjunta en diferentes puntos de venta, además de compartir espacios destinados al servicio y mantenimiento de sus vehículos.

Esta estrategia continúa con la apertura de ZEEKR | Lynk & Co House Polanco, una nueva agencia ubicada en una de las zonas con mayor actividad comercial y flujo vehicular de la Ciudad de México.

Con esta apertura, ambas marcas alcanzan su agencia número 16 en nuestro país, ampliando su presencia física y su capacidad de atención para clientes.

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Foto: Benito Martínez Gil

¿Qué hay en la nueva ZEEKR | Lynk & Co House Polanco?

La nueva ZEEKR | Lynk & Co House Polanco no solamente funciona como punto de exhibición para conocer los modelos de ambas marcas. El espacio también integra áreas destinadas a asesoría para clientes y servicio posventa.

El showroom cuenta con una superficie de 435.6 metros cuadrados, mientras que el taller de servicio dispone de 537.2 metros cuadrados.

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Para la atención técnica, las instalaciones incorporan 2 rampas de servicio, además de 8 cargadores eléctricos, infraestructura especialmente relevante para la gama de vehículos electrificados que comercializan ambas marcas.

La apertura de este nuevo espacio forma parte de la expansión de ZEEKR y Lynk & Co en México, que buscan aumentar su cobertura mediante instalaciones compartidas que concentran venta, atención y servicio posventa en un mismo lugar.

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