La seguridad es uno de los aspectos más importantes para cualquier conductor, ya sea de un auto, una moto u otro tipo de vehículos. Por ello, a lo largo de los años, las marcas han desarrollado e incorporado tecnologías que permiten monitorear el entorno, detectar posibles riesgos e incluso o grabar lo que sucede en el trayecto.

Sin embargo, los ciclistas aún carecen de este tipo de enfoque, ya que la mayoría no cuentan con los sistemas necesarios para reducir los riesgos en la movilidad urbana. Consciente de esta situación, Volkswagen, en colaboración con el especialista premium n+, presentó una nueva gama de bicicletas eléctricas que buscan cambiar el panorama.

¿Quieres conocer cómo son estas bicis? En Autopistas te contamos.

La bicicleta cuenta con iluminación LED que cambia de color dependiendo de la maniobra. Foto: Volkswagen/n+

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¿Cómo es la nueva bicicleta eléctrica de Volkswagen?

Como lo mencionamos anteriormente, esta línea de bicicletas eléctricas destaca por su enfoque en la seguridad, por lo que su objetivo principal es reducir todos los riesgos posibles que se puedan presentar en el camino, así como generar conciencia del entorno por el que circulan los usuarios.

La característica principal de la propuesta de Volkswagen y premium n+ es su sistema “Smart View”, el cual combina una cámara trasera con sensores de radar que monitorean y detectan otros vehículo alrededor. Asimismo, cuenta con una pantalla que les permite ver lo que sucede detrás sin tener que estar volteando constantemente.

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Pero eso no es todo, ya que la bicicleta cuenta con tecnología de iluminación LED que está integrada en el marco y cambia de color dependiendo de la maniobra que realice el conductor. Por ejemplo: al frenar cambia a rojo y al girar parpadea en color ámbar para indicar la dirección, lo que facilita la interpretación de los demás vehículos.

Finalmente, cuenta con dos accesorios opcionales: un casco que, además de replicar los cambios de iluminación, cuenta con tecnología de detección de accidentes que permite enviar un mensaje automático a cualquier contacto previamente configurado.

Asimismo, puedes elegir las gafas inteligentes que fueron desarrolladas por ingenieros con experiencia en cascos para pilotos militares. Estas proyectan instrucciones de navegación así como las alertas de tráfico e información del camino, lo cual es ideal para quienes quieran tener un mayor control del entorno.

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¿Cómo manejar una bicicleta de forma segura?

¡Tómalo en cuenta! Aunque ya existen opciones más seguras como la que te mencionamos anteriormente, es muy importante que si vas a conducir una bicicleta, adoptes los siguientes hábitos para garantizar un viaje más cómodo.

Utiliza casco de seguridad.

Usa colores claros y brillantes para ser visible aunque cuentes con iluminación.

Mantente alerta y evita usar audífonos al conducir.

Obedece las reglas de tránsito.

Utiliza los carriles para ciclistas.

Recuerda que la seguridad es lo primero que debes considerar a la hora de conducir cualquier vehículo, por ello, marcas como Volkswagen optan por desarrollar productos que permitan viajes confiables. Sin embargo, también es importante que los conductores sean prudentes tras el manubrio o el volante.

La pantalla muestra los vehículos que están detrás. Foto: Volkswagen/n+

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