¿Cuántas veces has escuchado la importancia de usar el cinturón de seguridad? De acuerdo con el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) este dispositivo reduce el riesgo de lesiones mortales un 60% para los pasajeros de una camioneta en los asientos delanteros y un 45% en la misma posición pero de un auto.

En la mayoría de países, no portarlo hace a los conductores acreedores a una multa; sin embargo, existe una carretera dónde está totalmente prohibido y en Autopistas te decimos cuál es.

Conoce la razón por la que en esta carretera no se debe usar el cinturón de seguridad. Foto: Freepik

¿Cuál es la carretera que prohíbe usar el cinturón de seguridad?

Para conocer este lugar tan peculiar, debes trasladarte hasta Europa del Norte. Específicamente, en Estonia se encuentra la carretera de hielo que conecta al continente con la isla de Hiiumaa.

Ubicada sobre el mar báltico, en dicha carretera solo se puede circular durante temporadas invernales cuando el agua se congela y, como podrás imaginarlo, no es sencillo transitar por ahí.

Pero, ¿por qué está prohibido usar el cinturón de seguridad? Simple, en caso de alguna situación desafortunada, como desviarse del camino o que el hielo se rompa y el auto se hunda, el conductor debe salir lo más rápido posible.

Usar el cinturón puede dificultar el escape desde el vehículo. Además, hay otras medidas de seguridad que se recomiendan para manejar por esta carretera de hielo:

Esperar 3 minutos entre cada paso de autos.

Guardar 250 metros de distancia como mínimo.

Circular a menos de 25 km/h o a más de 40 km/h, pero sin rebasar los 70 km/h. Sobre este límite, el auto produce vibraciones que pueden romper el hielo.

Aunque el mundo está lleno de maravillas que se pueden conocer al conducir un auto, siempre es importante seguir las medidas de seguridad indicadas por las autoridades.

En esta carretera no se deben realizar movimientos fuertes al conducir. Foto: Freepik

Consejos para conducir sobre hielo y caminos con nieve

Si manejar en carretera ya es complicado, lo es aún más por tramos con hielo y nieve. No es imposible, pero se requiere de mayores medidas de prevención que sólo usar el cinturón de seguridad:

Guarda tu distancia de seguridad para frenar el coche sin realizar movimientos bruscos.

Mantén una velocidad constante y controlada.

Maneja sin pisar mucho el acelerador; deja que las ruedas deslicen lo suficiente como para que se agarren adherencia a la carretera.

Gira suavemente el volante.

No intentes rebasar, ya que si cambias de forma brusca la velocidad, los neumáticos podrían perder agarre.

Comprueba de manera periódica el funcionamiento de los frenos, presionando el pedal con un suave toque, solo cuando las condiciones de la vía y la circulación lo permitan.

Mantén la calefacción de tu vehículo encendida

Conducir conlleva una gran responsabilidad, pero si sigues estos consejos no debes preocuparte incluso si se encuentras con pasajes insólitos como la carretera de hielo de Estonia.

