Este 2026, ciertos conductores deben cumplir con procesos vehiculares como el reemplacamiento del Estado de México.

El pasado mes, las autoridades mexiquenses anunciaron el arranque de este programa, cuyo objetivo es mantener el padrón vehicular actualizado, fortalecer la seguridad pública y prevenir delitos asociados al uso de automóviles.

¿Quiénes deben cumplirlo? En Autopistas te decimos a qué autos va dirigido.

Si debes reemplacar y no lo haces, puedes hacerte acreedor a una multas. Foto: Benjamín Becerril / EL UNIVERSAL

Leer también ¿Tu auto huele a humedad? El truco que elimina el mal olor para siempre

¿Qué autos deben reemplacar en Edomex este 2026?

Los propietarios de vehículos del servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2021, así como vehículos con placas 2020 y anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2025, tienen la obligación de realizar el reemplacamiento este año.

Y es que, en el primer caso, la Secretaría de Finanzas del Estado de México indica que la vigencia de las placas en esta entidad es de 5 años a partir de la fecha de expedición.

Si quieres saber si a tu auto le toca, puedes entrar al sitio sfpya.edomexico.gob.mx para revisar el año de expedición de sus matrículas.

¿Cuáles son las fechas del reemplacamiento 2026?

Asimismo, la Secretaría de Finanzas del Estado de México anunció que el programa de reemplacamiento 2026 se llevará a cabo del 1 de abril al 31 de agosto, conforme el siguiente calendario:

Terminación de placas 1 y 2: Abril

Terminación de placas 3 y 4: Mayo

Terminación de placas 5 y 6: Junio

Terminación de placas 7 y 8: Julio

Terminación de placas 9 y 0: Agosto

¿Cuáles son los requisitos para hacer el reemplacamiento 2026?

El trámite del reemplacamiento 2026 se puede comenzar en línea y terminar en presencial. El enlace es https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=72.

Posteriormente, la recolección de las nuevas matrículas se tiene que hacer en los Centros de Servicios Fiscales o en los Módulos Integrales de Recaudación.

Para que te vayas previniendo, estos son los requisitos del proceso:

Identificación oficial vigente con fotografía (en caso de que el propietario no realice el trámite, se deberá presentar poder notarial e identificación del representante)

CURP.

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del auto , moto u otro vehículo (por ejemplo, contrato de compraventa, endoso, responsiva, factura de vehículo usado, entre otros).

, moto u otro vehículo (por ejemplo, contrato de compraventa, endoso, responsiva, factura de vehículo usado, entre otros). Placas anteriores, baja o constancia de extravío en caso necesario.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses del Estado de México.

Comprobante de pago del trámite.

El reemplacamiento del Edomex sirve para combatir delitos asociados al uso de automóviles. Foto: Arturo Hernández / EL UNIVERSAL

¿Qué pasa si no haces el reemplacamiento 2026?

Si no realizas el reemplacamiento, podrías hacerte acreedor a sanciones de tránsito y administrativas. De igual manera, las autoridades pueden retirarte tus placas de circulación, remitir tu vehículo al depósito más cercano y no permitirte verificar.

La multa es de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente que, a partir del 1 de febrero, tendrá un valor de $117.31. Por lo que el precio rondará los $2,346.2.

Leer también Mustang Dark Horse SC: el auto más potente de Ford

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters