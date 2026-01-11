“Año nuevo, gastos nuevos”, esta frase pone en alerta a miles de mexicanos durante la temporada, ya que inician los pagos de las obligaciones fiscales. Aunque también significa que es posible obtener beneficios por cumplirlos en tiempo y forma, como exentar la tenencia vehicular.

Si cuentas con un auto del servicio particular, esto te puede interesar pues uno de los cambios que impulsa la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, es el acceso a un subsidio del 100%.

Aquí en Autopistas te contamos para qué vehículos aplica, cómo acceder al beneficio y qué necesitas.

Es importante que revises si eres candidato al subsidio de la tenencia en la CDMX. Foto: Pixabay

¿Cuánto debe valer tu auto para exentar la tenencia en CDMX?

Durante los últimos 13 años, si querías acceder al 100% de descuento en el pago de la tenencia, tu auto debía tener un valor máximo de 250 mil pesos (IVA incluido).

Esto era un inconveniente para los propietarios con ciertos vehículos medianos y algunos SUVs compactos, ya que para ellos era necesario pagar la tenencia completa.

Pero en 2026 hay un cambio importante. Como parte de la implementación de una política de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, la nueva manera de obtener el 100% de descuento en la tenencia es pagar refrendo, y aplica para autos con valor de 638 mil pesos (incluyendo IVA).

En cuanto a las motos, para acceder al beneficio el valor total del vehículo no debe exceder los 250 mil pesos (incluyendo IVA).

La tenencia vehicular 2026 trae cambios importantes para los capitalinos. Foto: Freepik

¿Cuáles son los requisitos para exentar la tenencia 2026 en CDMX?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, si quieres que te salga “gratis” la tenencia de tu auto este año, debes cumplir los siguientes requisitos:

Pagar el refrendo de placas que en 2026 es de $760, según el artículo 219 del Código Fiscal de la CDMX.

No contar con adeudos de tenencia de años anteriores.

Contar con la tarjeta de circulación vigente o realizar el pago correspondiente a la renovación.

Ser persona física o moral sin fines de lucro.

¡Que no se te pase! El descuento del 100% en la tenencia para vehículos con valor de hasta $638 mil (con IVA) se mantendrá vigente en lo que resta de enero y hasta el 31 de marzo de 2026.

Recuerda que el pago del refrendo puede realizarse en los más de 8,800 puntos de cobro disponibles, como kioscos de la tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y departamentales.

O en la aplicación “Tesorería CDMX” y en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Aprovecha los descuentos y haz del 2026 #TuMejorAñoFiscal 🎉🌟

🏡✅ 8% de descuento en enero por pago anual anticipado.

🚗✅ 100% de descuento en tu Tenencia al pagar refrendo. Aplica para vehículos con valor de hasta $638 mil con IVA.

Aplica para vehículos con valor de hasta $638 mil con IVA.

