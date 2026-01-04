Es bien sabido que circular en la Ciudad de México puede volverse caótico, en especial si utilizas vialidades concurridas como el segundo piso del Periférico.

Sin embargo, debido al programa “Cero Efectivo” lanzado por la Capufe, para circular por estás vías es indispensable contar con un TAG. Este dispositivo electrónico se utiliza como método de pago automático; además, tiene que ser colocado en el parabrisas del coche para que el sistema de telepeaje lo detecte y acceda el paso.

Si quieres saber cuánto cuesta y dónde comprarlo este 2026, aquí te lo decimos.

El segundo piso del periférico es una alternativa para reducir los tiempos de traslado, sólo que requiere el uso de un TAG. Foto: Gisela González El UNIVERSAL

¿Cuánto cuesta el tag para subir al segundo piso del Periférico?

El segundo piso del Periférico se divide en dos tramos: en la Autopista Urbana Norte y Autopista Urbana Sur. Es importante que sepas este dato si quieres comprar un TAG, pues hay de diferentes empresas y cada uno con sus respectivos costos:

TAG PASE: El costo de activación es de $150 y se vende en Sanborns, Farmacias del ahorro y tiendas de autoservicio como Oxxo, 7 eleven, Circle K. Consulta este enlace https://www.pase.com.mx/puntos-de-venta/ para mayor información.

TAG IAVE: Es el dispositivo oficial de Capufe y tiene un costo de $90; puedes compararlo directamente en línea https://iave.capufe.gob.mx/#/

TAG Televía: Existen dos versiones; la clásica que cuesta $150 y la black cuesta $200. También tienes la opción de comprarlo en línea en este enlace https://www.televiashop.com.mx/.

Por lo general, la recarga mínima de estos TAGs ronda los $200, mientras que como máximo admite hasta $2,000.

¿Cuáles son los horarios y precios de la Autopista Urbana Norte y Sur?

Ambas autopistas, que forman parte del segundo piso del Periférico, operan en diferentes horarios y precios. Así que ten en cuenta las tarifas para que hagas la recarga correcta de tu TAG.

Horarios de la Autopista Urbana Norte:

Horario pico: De 07:00:00 a 11:59:59 horas y de 16:00:00 a 20:59:59 horas.

Horario regular: De 05:00:00 a 06:59:59 horas, de 12:00:00 a 15:59:59 horas, o de 21:00:00 a 23:59:59 horas.

Estos son los precios de la Autopista Urbana Norte. Imagen: Autopista Urbana Norte Aleatica

Mientras que en el tramo de sur a norte:

Horario Pico: De 07:00:00 a 11:59:59 hrs y de 16:00:00 a 20:59:59 hrs.

Horario Regular: De 05:00:00 a 06:59:59 hrs. De 12:00:00 a 15:59:59 hrs. De 21:00:00 a 23:59:59 hrs.

Estos son los precios de la Autopista Urbana Norte. Imagen: Autopista Urbana Norte Aleatica

Finalmente la Autopista Urbana Sur opera las 24 horas, los 365 días del año, en cuanto a los precios de la puedes consultar las tarifas en la página oficial https://www.ausur.com.mx/tarifas/

