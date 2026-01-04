Conducir un auto es una actividad que requiere responsabilidad y ciertas habilidades de control. Y es que hacerlo a la velocidad inadecuada puede volverse mortal cuando se transita por tramos como la famosa curva "La Pera".

Forma parte de la autopista México-Cuernavaca, inaugurada un 18 de noviembre de 1952. Dicha vialidad fue la primera tipo “boulevard” construida en el país y justo en un tramo, entre los kilómetros 66 y 67 hacia el estado de Morelos, se encuentra esta curva.

Lo llamativo no es solo su nombre, que se debe a la forma con la que se construyó, sino que ahí se registran fuertes accidentes viales. Si alguna vez circulas por "La Pera", conoce la velocidad a la que debes manejar.

La Pera es considerada una de las curvas más peligrosas por su diseño pronunciado. Foto: Unsplash

¿Cómo circular con seguridad por La Pera?

Lo primero que debes saber es que la autopista México-Cuernavaca no está diseñada para ser recorrida a velocidades altas, por lo que es necesario respetar los señalamientos que hay a lo largo de esta vialidad.

En general, no se recomienda conducir por ella a más de 70 kilómetros/h. Y, de hecho, en otros de sus tramos no se deben exceder los 50 kilómetros/h, entre los que se incluye "La Pera".

Al tratarse de una curva muy cerrada, aquí los accidentes son bastante comunes y la principal razón es cruzarla por encima de los límites de velocidad permitidos.

Otra de las causas es el peso del vehículo; para evitar accidentes en camiones y camionetas de carga, de manera constante se le da mantenimiento a este tramo de la autopista para mayor seguridad de los usuarios, mayor control de derrapes y una superficie de rodamiento eficiente.

Consejos para conducir por una curva

Tomar una curva con el auto no debe ser motivo de preocupación, sino de prevención y atención al camino, al modo de conducción y otros consejos adicionales que disminuyen los riesgos tras el volante.

En La Pera, lo más importante es no conducir a exceso de velocidad, pero otros consejos que te ayudarán a cruzarla con éxitos son:

Baja la velocidad: Antes de entrar a una curva debes frenar gradualmente para tener mayor control. Nunca se debe entrar a gran velocidad.

No aceleres: Cuando estés dentro de la curva, no es necesario acelerar porque esto aumenta el peso del auto y le resta adherencia, según explica el blog de Firestone.

Revisa los señalamientos: Los letreros indican a qué velocidad debes cruzar una curva para mantener tu seguridad y, al mismo tiempo, para no llevarte una multa.

Toma el volente con las dos manos: Para mantener el control, es indispensable que sujetes el volante de manera correcta (con ambas manos y firme), lo que permite realizar las maniobras necesarias.

Gira suavemente: Para darle dirección al auto durante la curva, no debes girar mucho el volante, sólo orientarlo en el sentido de la carretera.

Respetar los señalamientos de las carreteras puede salvar vidas. Foto: Pixabay

Recuerda que, bajo cualquier circunstancia, manejar con precaución y seguir las normas de tránsito es esencial para prevenir accidentes.

