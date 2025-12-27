"Año nuevo, auto nuevo", esta es una frase común durante la temporada, ya que muchas personas aprovechan para comprar un vehículo y aprovechar las ventas finales de año, donde hay descuentos y promociones atractivas.

En nuestro país, las tendencias del mercado se inclinan por modelos equipados con lo último en tecnología y la eficiencia del combustible, todo a un excelente precio. Para ayudarte a tomar esta decisión, en Autopistas te presentamos 5 opciones.

Leer también En este Ferrari murió Vince Zampella el creador de Call of Duty

Top 5 autos más populares para 2026

Con base en una revisión hecha a diversas agencias automotrices en México, estos son los 5 autos que ofrecen un mejor equilibrio entre calidad y precio, además ser opciones altamente buscadas por los compradores:

5. Chevrolet Aveo Hatchback 2026

Se trata de un auto compacto, accesible y funcional, que destaca por su silueta deportiva y su motor de 1.5L con 4 cilindros. Es ideal para uso urbano y también como primer auto. Tiene un costo que va desde los $241,700.

Chevrolet Aveo Hatchback 2026. Foto: Chevrolet

4. KIA K3 Sedán 2026

Este segundo modelo combina seguridad y tecnología para todos los pasajeros, además de contar con un diseño renovado y un motor de 1.6L en la versión automática. Su precio parte desde los $302,000.

KIA K3 Sedán 2026. Foto: KIA

3. Mazda2 Sedán 2026

El Mazda2 Sedán 2026 está equipado con varias modalidades de infoentretenimiento, al mismo tiempo que ofrece una potencia excepcional gracias a su motor de 1.5L SKYACTIV®-G.

Otros de sus atributos son la cámara de visión trasera y un sistema de monitoreo de presión de llantas. Su precio va desde los $301,900.

Mazda2 Sedán 2026. Foto: Mazda

2. Volkswagen Tera 2026

Este auto es para quienes buscan su primer SUV; compacto y con un amplio enfoque en la tecnología para los viajes en familia. Su diseño es bastante atractivo, con una parrilla elegante en detalles negros y plateados.

Según el fabricante, posee un motor de 1.6L o 1.0 TSI dependiendo de la versión. Tiene un costo que va desde los $386,990.

Volkswagen Tera 2026. Foto: Volkswagen

1. Nissan Kicks 2026

Finalmente, te presentamos otro SUV muy popular en México por su equipamiento y tecnología, en la que destaca un frenado inteligente de emergencia, elegido por personas que realizan viajes largos

Cuenta con motor de 2.0L, lo suficiente para recorrer horas y horas de camino al trabajo. Su precio es mayor que las opciones anteriores, partiendo de los $561,900.

Nissan Kicks 2026. Foto: Nissan

¿Qué revisar antes comprar un auto nuevo en 2026?

Antes de realizar cualquier pago, es importante revisar distintos elementos del auto para asegurarte que tu inversión valga la pena. Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor ha lanzado una breve lista con las claves que debes priorizar:

Precio.

Costo de la tenencia (si aplica).

Tipo de placas.

Valor del Impuesto sobre Autos Nuevos (ISAN).

Costo del seguro.

Frecuencia de la verificación.

Comisiones.

Gastos de gestoría que con frecuencia cobran las agencias automotrices.

Gastos de mantenimiento.

Consumo y rendimiento de combustible.

Con todos estos elementos puedes adquirir el auto que más se ajuste a tus necesidades y presupuesto.

Leer también De cuánto es la multa por conducir en sentido contrario en la CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters