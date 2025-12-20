La seguridad vial es un tema del que se habla mucho, este conjunto de normas ayuda a los ciudadanos a prevenir circunstancias desafortunadas como infracciones y en los casos más graves accidentes.

Variables como utilizar el cinturón de seguridad mientras conduces, respetar los semáforos y límites de velocidad pueden marcar la diferencia. Sin embargo, ante alguna situación inesperada como el fallo de los frenos, existe un elemento importante en las carreteras para detenerse con seguridad, las rampas de emergencia para frenado. En Autopistas te contamos sus características.

¿Cómo funciona una rampa de emergencia de frenado?

De acuerdo con Capufe (Caminos y Puentes Federales), una rampa de emergencia para frenado es una franja auxiliar instalada a un costado de la carretera, la cual sirve para detener los vehículos que por algún motivo han tenido una falla en el sistema de frenos. Esta funciona como una superficie de retención para disipar la energía de los vehículos, desacelerándolos de forma controlada y segura hasta su detención.

Cuentan con un acceso, una cama con material granular y un camino de servicio auxiliar; sobre el pavimento le anteceden unas rayas en color rojo, primero discontinuas y después continuas las cuales indican la trayectoria que deben seguir los vehículos que requieran hacer uso de ellas. Datos del INEGI confirman que, 1 de cada 8 incidentes entre automotores involucran a camiones de carga, por lo que son el tipo de vehículo que utilizan más las rampas.

Estas rampas no tienen costo alguno, se implementaron con el fin de evitar accidentes graves, de igual forma, es importante revisar el estado del vehículo antes de emprender algún viaje, con el fin de reducir las posibilidades de alguna falla mecánica o eléctrica.

¿En dónde se encuentran estas rampas?

De acuerdo con datos del Gobierno de México, en la actualidad existen 20 rampas de frenado, las cuales son las siguientes:

2 rampas en la autopista México-Querétaro

1 rampa en la autopista México-Cuernavaca

4 rampas en la autopista Cuernavaca-Acapulco

5 rampas en la autopista México-Puebla

2 rampas en la autopista Acatzingo-CD. Mendoza

1 rampa en la autopista Champotón-Campeche

1 rampa en la autopista Puerto México-La Carbonera

3 rampas en la autopista Durango-Mazatlán

1 rampa en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla

Tipos de rampas de emergencia para frenado

Para la realización de este sistema es necesario tener bien estudiado el terreno y que materiales son los más convenientes, se deben ubicar en un punto de la pendiente que permita interceptar la mayor cantidad de vehículos fuera de control y antes del lugar donde se registren accidentes o donde exista un sitio de alto riesgo por falla en el sistema de frenos, según Capufe.

Debido a esto, las rampas se pueden clasificar en 3 categorías, las cuales ajustan sus características en función de las condiciones del terreno.

Descendente.: Tienen una cama de frenado de espesor uniforme con pendiente longitudinal descendente. Suelen ser de mayor longitud y depende de las características del material granular y la velocidad del vehículo.

Horizontal: Tienen una cama de frenado horizontal de espesor uniforme, sin pendiente longitudinal. La detención se limita al aumento de la resistencia a la rodadura por lo que suelen ser largas y dependen del material granular y la velocidad del vehículo.

Ascendente: Tienen una cama de frenado con espesor uniforme y pendiente longitudinal ascendente, se aprovecha la resistencia a la rodadura y la acción de la gravedad. Suelen ser menos largas.

Gracias a estas rampas, los conductores pueden circular con una opción que les brinda una alternativa ante cualquier incidente, pero es fundamental seguir las normas de seguridad para disminuir esas probabilidades.

