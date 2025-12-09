Renault Group y Ford dieron a conocer hoy una alianza estratégica de gran alcance destinada a fortalecer la presencia de Ford en el mercado europeo de vehículos eléctricos y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad de ambas compañías en un sector que evoluciona a alta velocidad.

El eje principal del acuerdo es el desarrollo conjunto de dos nuevos vehículos eléctricos Ford, basados en la plataforma Ampere de Renault. Estas unidades aprovecharán la experiencia del grupo francés en electrificación y serán producidas en el norte de Francia, dentro del ecosistema industrial ElectriCity, reconocido por su eficiencia y tecnología de punta.

Fotos: Renault

Lee también Qué días de diciembre 2025 no hay parquímetros en CDMX

Diseño Ford, tecnología Renault

Los nuevos modelos serán diseñados por Ford y desarrollados en colaboración con Renault, integrando una dinámica de manejo característica de la marca estadounidense y experiencias intuitivas para el usuario. Representan el primer paso de una renovada ofensiva de producto para Ford en Europa, con el lanzamiento del primer vehículo previsto para inicios de 2028.

Lee también Lexus GR GT: el legado deportivo continúa

Expansión hacia vehículos comerciales ligeros

Además de la cooperación en autos eléctricos, ambas compañías firmaron una Carta de Intención (LOI) para explorar una colaboración en el desarrollo y producción de vehículos comerciales ligeros (LCVs) para ambas marcas. Esta iniciativa ampliaría el alcance de la alianza hacia un segmento clave en el mercado europeo.

François Provost, CEO de Renault, destacó que esta asociación demuestra la solidez y competitividad del grupo en Europa:"En el largo plazo, combinar nuestras fortalezas con Ford nos hará más innovadores y rápidos en un mercado europeo que cambia aceleradamente."

Foto: Renault

Por su parte, Jim Farley, presidente y CEO de Ford Motor Company, subrayó el valor estratégico del acuerdo:"Sumaremos la escala industrial y los activos eléctricos de Renault Group con el diseño icónico y el dinamismo de manejo de Ford para crear vehículos capaces, divertidos y con auténtico espíritu Ford."

Una alianza para afrontar los retos de la movilidad

Ambos fabricantes aprovecharán la eficiencia de la plataforma Ampere y la red de producción ElectriCity de Renault para llevar estos nuevos modelos al mercado. El objetivo es combinar décadas de experiencia en el segmento de vehículos comerciales, con una base industrial y de suministro robusta, para ofrecer productos más innovadores, competitivos y alineados con las necesidades del consumidor europeo moderno.

Con esta alianza, Renault y Ford se posicionan como actores clave en la transformación hacia una movilidad más sostenible en Europa, sumando capacidades para acelerar el desarrollo de vehículos eléctricos y comerciales de nueva generación.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters