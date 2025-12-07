En la Ciudad de México, el sistema de parquímetros —administrado por ecoParq bajo supervisión de Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) — regula el estacionamiento en la vía pública en diversas colonias.

Este sistema tiene horarios establecidos y también suspende el cobro en ciertos días. Con la llegada de diciembre 2025, muchos conductores se preguntan en qué fechas exactas no funcionará para planear salidas, visitas familiares o compras navideñas sin riesgo de recibir multas.

Hoy te decimos qué días del mes no habrá cobro en los parquímetros para que no te lleves una infracción.

Este es el horario con el que operan los parquímetros en días feriados. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

¿Qué días de diciembre 2025 no operan los parquímetros?

Según el funcionamiento habitual de ecoParq, los parquímetros no operan los domingos ni en los días festivos oficiales reconocidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto implica que en diciembre 2025:

No habrá cobro de parquímetros el jueves 25 de diciembre — día festivo por Navidad.

Todos los domingos el servicio se suspende.

Por otra parte, el martes 24 de diciembre no se considera día festivo oficial, por lo que los parquímetros funcionarán con normalidad. Prepara tu cuota porque si no podrías llevarte una multa.

Y el miércoles 31 de diciembre (víspera de Año Nuevo) tampoco se considera feriado en la LFT, por lo que el cobro también será normal.

¿Cuáles son los horarios de los parquímetros en CDMX?

El horario regular de los parquímetros de la CDMX suele ser de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas en la mayoría de los polígonos; recuerda que algunas áreas tienen horarios extendidos, por ejemplo, en Polanco.

Por lo tanto, si planeas estacionarte en zonas reguladas un día laboral de diciembre 2025, debes revisar que el tiempo que pagues cubra hasta las 20:00 horas o el periodo estipulado para esa zona particular.

Todos los días domingos el cobro en los parquímetros de la CDMX se suspende. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

¿De cuánto es la multa por por no pagar el parquímetro?

Si un auto se estaciona en una zona regulada y no se realiza el pago correspondiente, las autoridades pueden imponer sanciones en las que se incluye el “candado inmovilizador”.

Según los artículos vigentes del Código Fiscal de la CDMX, la multa por retiro del candado tiene un costo de $312 pesos; pero a esto se debe sumar el monto de la falta de pago o pago vencido, mismo que se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En fechas de alta demanda de estacionamientos, como diciembre. se recomienda planificar con anticipación, pagar el parquímetro correspondiente o dejar el auto en lugares autorizados para evitar infracciones.

