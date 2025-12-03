El Gobierno de México anunció que se ajustarán algunas medidas en el manejo de mercancías dentro del programa IMMEX. A través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se confirmó la prohibición temporal de importar neumáticos usados bajo el esquema de importación temporal. ¿Qué cambia? modifica el Anexo I del Decreto IMMEX, donde se enlistan las mercancías excluidas de este beneficio. En Autopistas te explicamos qué significa esto.

La decisión recae directamente sobre las fracciones arancelarias 4012.20.01 y 4012.20.99, categorías que agrupan neumáticos usadas que solían entrar al país con el argumento de ser renovadas o reutilizadas. Una medida peligrosa por varios factores.

Qué significa esta prohibición de neumáticos usados

Este cambio implica que los neumáticos ya no pueden ingresar de forma temporal gracias al nuevo amparo del programa IMMEX. Es decir, las empresas que operaban bajo este esquema deberán buscar otras vías legales si desean importar este tipo de mercancía, o bien dejar de hacerlo.

Aunque se trata de una medida descrita como “temporal”, el decreto no establece una fecha de finalización. Permanecerá vigente hasta que exista otra disposición que la modifique o revoque.

Por qué el gobierno tomó esta decisión

Seguridad vial: una parte considerable de estas llantas usadas terminaba vendiéndose directamente en México sin cumplir estándares mínimos de seguridad. Esto aumentaba el riesgo accidentes y estafas. De acuerdo con la cámara nacional de la Industria Hulera cae el sector gracias al ingreso de llantas en malas condiciones afectando al mercado local, al competir con productos de bajo costo y sin control de calidad. Impacto ambiental: el manejo inadecuado de neumáticos usados es un problema ya que muchos terminan en tiraderos clandestinos o se queman a cielo abierto, generando contaminación y afectando a las comunidades cercanas.

Qué viene para el mercado negro de los neumáticos

Si, aunque esta prohibición va a modificar la forma en la que comercializan muchas vulcanizadoras informales y distribuidores. Esto mejora la calidad y refuerza la medida de reducir riesgos y aumentar el estándar de seguridad.

