Si eres entusiasta de los automóviles, entonces sabes que el Versa es uno de los modelos más vendidos de y también de México. Apareció por primera vez en nuestro país en 2011 y hasta la fecha ha comercializado cerca de 800,000 unidades.

En septiembre de este año, el fabricante presentó su nueva generación, con actualizaciones de equipamiento y precio. Actualmente, se vende en las versiones Sense TM, Sense CVT, Advance TM, Advance CVT, SR y Exclusive CVT.

¿Cuál de todas es la más barata? En te compartimos sus características y las mensualidades para comprarlo.

El Nssan Versa 2025 se vende en tres versiones dentro de México. Foto: Nissan
El Nssan Versa 2025 se vende en tres versiones dentro de México. Foto: Nissan

¿Cuál es el Nissan Versa 2025 más barato?

El ha mantenido una presencia sostenida en el top 3 de ventas nacionales, durante tres años consecutivos. En el modelo de 2025, su diseño rompe los paradigmas y redefine lo que un sedán compacto puede ser.

La versión más barata es la Sense TM, en la que la marca japonesa apostó por un motor de inyección secuencial multipunto con potencia de hasta 4,000 revoluciones por minuto y transmisión manual de 5 velocidades.

Además, promete un rendimiento de combustible de 16.48 km por litro en ciudad, 23.58 en carretera y 19.06 de rendimiento combinado.

El Nissan Versa 2025 Sense TM es la versión más económica. Foto: Nissan
El Nissan Versa 2025 Sense TM es la versión más económica. Foto: Nissan

Según el fabricante, cuenta con una suspensión delantera tipo McPherson, suspensión trasera con eje semirrígido, dirección asistida eléctricamente, frenos delanteros de disco y traseros de tambor.

En cuanto a los interiores, equipó a este modelo para ofrecer tecnología y comodidad durante un viaje, gracias a su aire acondicionado manual, ajuste manual del asiento del conductor y pasajero, cristales eléctricos, volante con ajuste de profundidad y acabados en tela.

Para el infoentretenimiento, ofrece controles de audio Bluetooth, 3 puertos USB tipo A, tomacorriente de 12V y sistema de audio con pantalla de 7”, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

El Nissan Versa 2025 presenta un diseño que rompe los paradigmas. Foto: Nissan
El Nissan Versa 2025 presenta un diseño que rompe los paradigmas. Foto: Nissan

¿Cuáles son los planes de financiamiento del Nissan Versa 2025 Sense TM?

Para comprar el Nissan Versa 2025 Sense TM, el fabricante ofrece un plan con mensualidades de $5,322, calculado con un enganche de $102,515 y a un plazo de 60 meses. No incluye el seguro.

¿Qué otras versiones hay del Nissan Versa 2025?

Nissan Versa 2025 Advance

  • Rines de acero 15" (con tapón)
  • Botón de encendido y apagado de motor (ligado a llave inteligente)
  • Controles de audio y manos libres (Bluetooth)
  • Llave inteligente iKey con función de apertura, cierre de puertas, cajuela y alarma de pánico
  • Sistema de audio AUX, USB y 2 bocinas
  • Alerta de olvido en asiento trasero
  • Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)
  • Cámara de Reversa
  • Control Crucero
  • Modo de manejo Sport

Costo: $323,900

Nissan Versa 2025 Exclusive CVT

  • Ajuste manual del asiento del conductor: deslizable, reclinable y altura
  • Cristales eléctricos con apertura de un solo toque (conductor)
  • Volante con ajuste de altura y profundidad forrado con piel
  • Espejos exteriores con luz direccional
  • Faros de niebla
  • Sistema de audio con 4 bocinas, reconocimiento de voz, pantalla táctil 7" Android y Carplay
  • Alerta de olvido en asiento trasero
  • Alarma antirrobo e inmovilizador
  • Sistema de Monitoreo de presión de llantas (TPMS)

Costo: $369,900

El Nissan Versa 2025 cuenta con acabados en tela en sus interiores. Foto: Nissan
El Nissan Versa 2025 cuenta con acabados en tela en sus interiores. Foto: Nissan

