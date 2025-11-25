Jetour continúa fortaleciendo su presencia en el país con la llegada del nuevo Jetour T1 i-DM 2026, un SUV híbrido enchufable que se incorpora oficialmente a la Familia i-DM, integrada también por los modelos T2 i-DM y Soueast S06 i-DM.

Foto: Jetour

Cifras y datos

El nuevo Jetour T1 i-DM 2026 destaca por su sistema híbrido enchufable compuesto por tres motores —dos eléctricos y uno de combustión— que generan 342 HP y 388 lb-ft de torque. La configuración permite un rango totalmente eléctrico de hasta 150 km y una autonomía combinada de 1,300 km.

El Jetour T1 i-DM ofrece seis modos de manejo: Eco, Normal, Sport, Nieve, EV y HEV, aunque es de tracción delantera, pensado para la ciudad o todoterreno ligero, en palabras de Johnny Fang, CEO de la marca en México.

Foto: Jetour

Equipamiento tecnológico y de confort

El nuevo SUV incorpora un conjunto completo de equipamiento, entre ellos:

Rines de aluminio de 19”.

Techo panorámico.

Iluminación LED.

Climatizador automático de doble zona.

Pantalla central de 15.6” y panel digital de 10.25” impulsados por el procesador Qualcomm Snapdragon 8155.

Palanca de velocidades tipo aviación de cristal.

Además, integra conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido SONY de 9 bocinas, cámara 3D con visión de 540° y un paquete de 12 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS).

Foto: Jetour

Una estrategia sólida

“JETOUR T1 i-DM 2026 representa una propuesta técnica sólida dentro del segmento de SUVs híbridos enchufables. Su nivel de autonomía, potencia y equipamiento responde directamente a las expectativas del mercado mexicano”, afirmó Mr. Johnny Fang, CEO de Jetour Soueast México.

El directivo añadió que la Familia i-DM forma parte de una visión estratégica de largo plazo, reforzada con una red de producto, servicio y soporte enfocada en brindar certidumbre al consumidor mexicano.

Foto: Jetour

Una gama electrificada

Con los modelos T1, T2 y S06, la línea i-DM ofrece configuraciones híbridas enchufables diseñadas para responder a diferentes necesidades: desde el uso urbano eficiente hasta el off-road con capacidades avanzadas.Cada una se distingue por cifras competitivas en potencia, autonomía, consumo y tecnología, consolidando una propuesta robusta para el mercado nacional en plena transición hacia la movilidad inteligente.

Por su parte, el Jetour T1 i-DM 2026 tiene un precio de $799,900, complementando la gama con motores de gasolina.

