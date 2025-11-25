Más Información
Ella es Olivia Yacé, la representante de Miss Costa de Marfil que renunció a su título tras presunto fraude
[Publicidad]
Jetour continúa fortaleciendo su presencia en el país con la llegada del nuevo Jetour T1 i-DM 2026, un SUV híbrido enchufable que se incorpora oficialmente a la Familia i-DM, integrada también por los modelos T2 i-DM y Soueast S06 i-DM.
Cifras y datos
El nuevo Jetour T1 i-DM 2026 destaca por su sistema híbrido enchufable compuesto por tres motores —dos eléctricos y uno de combustión— que generan 342 HP y 388 lb-ft de torque. La configuración permite un rango totalmente eléctrico de hasta 150 km y una autonomía combinada de 1,300 km.
El Jetour T1 i-DM ofrece seis modos de manejo: Eco, Normal, Sport, Nieve, EV y HEV, aunque es de tracción delantera, pensado para la ciudad o todoterreno ligero, en palabras de Johnny Fang, CEO de la marca en México.
Equipamiento tecnológico y de confort
El nuevo SUV incorpora un conjunto completo de equipamiento, entre ellos:
- Rines de aluminio de 19”.
- Techo panorámico.
- Iluminación LED.
- Climatizador automático de doble zona.
- Pantalla central de 15.6” y panel digital de 10.25” impulsados por el procesador Qualcomm Snapdragon 8155.
- Palanca de velocidades tipo aviación de cristal.
Además, integra conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido SONY de 9 bocinas, cámara 3D con visión de 540° y un paquete de 12 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS).
Lee también El KIA Telluride estrena generación y motor híbrido
Una estrategia sólida
“JETOUR T1 i-DM 2026 representa una propuesta técnica sólida dentro del segmento de SUVs híbridos enchufables. Su nivel de autonomía, potencia y equipamiento responde directamente a las expectativas del mercado mexicano”, afirmó Mr. Johnny Fang, CEO de Jetour Soueast México.
El directivo añadió que la Familia i-DM forma parte de una visión estratégica de largo plazo, reforzada con una red de producto, servicio y soporte enfocada en brindar certidumbre al consumidor mexicano.
Lee también Mapa de todos los módulos para sacar la licencia permanente de CDMX
Una gama electrificada
Con los modelos T1, T2 y S06, la línea i-DM ofrece configuraciones híbridas enchufables diseñadas para responder a diferentes necesidades: desde el uso urbano eficiente hasta el off-road con capacidades avanzadas.Cada una se distingue por cifras competitivas en potencia, autonomía, consumo y tecnología, consolidando una propuesta robusta para el mercado nacional en plena transición hacia la movilidad inteligente.
Por su parte, el Jetour T1 i-DM 2026 tiene un precio de $799,900, complementando la gama con motores de gasolina.
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]