Honda actualiza a fondo a la Honda Pilot 2026, su SUV mediano de tres filas, con mejoras significativas en tecnología, comodidad, diseño y seguridad.

Diseñado en California, desarrollado en Ohio y fabricado en Alabama, el nuevo Pilot estará disponible en seis versiones: Sport, EX-L, Touring, TrailSport, Elite y Black Edition para el mercado americano.

Foto: Honda

Novedades clave

Equipamiento de serie destacado:

Nueva fascia frontal con parrilla más grande

Pantalla táctil HD de 12.3 pulgadas (37% más grande)

Nuevo clúster digital de 10.2 pulgadas (+43%)

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Cabina más silenciosa (reducción de 2–3 dB)

Dirección con mejor tacto y precisión

Rieles en techo incluidos en todas las versiones

Nuevos colores Solar Silver Metallic y Smoke Blue Pearl

Sistema de Post-Collision Braking (PCB)

Interior más tecnológico y silencioso

La Honda Pilot 2026 eleva la experiencia de conducción con un habitáculo más refinado, materiales de mejor calidad y una suite tecnológica ampliada. La nueva pantalla táctil de 12.3 pulgadas y el clúster digital de 10.2 pulgadas mejoran la visibilidad, la interfaz y la experiencia multimedia.

La conectividad también avanza con Google integrado, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Foto: Honda

Para una cabina más silenciosa, Honda añade cristal semi-templado, nuevos aislantes y un cofre con mejor insonorización.

Diseño más robusto

Estéticamente, la Honda Pilot 2026 se vuelve más imponente con una parrilla más grande, líneas más marcadas y placas protectoras rediseñadas. Las versiones Touring, Elite y Black Edition estrenan una nueva parrilla en acabado gloss black, mientras que TrailSport recibe una fascia trasera exclusiva y detalles en naranja en el emblema PILOT.

Los nuevos rines de 20 pulgadas aportan un estilo más moderno. Además, todos los modelos ahora integran rieles en el techo.

Foto: Honda

Mejor sensación al volante

Honda optimiza la dirección eléctrica para ofrecer una sensación más natural, directa y estable en autopista. La respuesta del volante es más precisa en curvas, con mejor peso en el centro y un tacto más refinado en todas las condiciones de manejo.

Bajo el cofre

La Honda Pilot 2026 mantiene el motor V6 3.5 litros DOHC con 285 hp y 262 lb-pie, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades. El sistema de tracción integral, disponible en todas las versiones y de serie en TrailSport, Touring, Elite y Black Edition, distribuye hasta el 70% del torque al eje trasero y hasta el 100% de ese torque a cualquiera de las ruedas posteriores para mejorar el agarre y manejo.

Ofrece hasta siete modos de manejo según la versión: Normal, Econ, Snow, Sport, Tow, además de Sand y Trail en modelos con tracción integral.

Foto: Honda

Seguridad mejorada

La Honda Pilot 2026 incluye la suite Honda Sensing de manera estándar en todas las versiones, con tecnologías como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y mitigación de salida de carretera.

Este año debuta también el sistema Post-Collision Braking, que ayuda a reducir daños y lesiones en colisiones múltiples.

El rediseño de la Honda Pilot 2026 estará a la venta este mismo año en EUA, por lo que su llegada a México podría ocurrir a inicios del año entrante para nuestro país, con características y versiones por confirmar.

