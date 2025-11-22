En días recientes, el gobierno de la Ciudad de México anunció la ampliación del plazo para obtener la licencia permanente. Este documento vitalicio estará disponible durante todo el 2026, así que tienes tiempo para concretar el trámite en la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Además del precio, que tanto para la primera expedición como para la renovación es de $1,500, los requisitos y el procedimiento de obtención (en línea o presencial) se mantienen iguales.

Lo que sí debes considerar es que para la entrega del plástico debes agendar una cita en los módulos fijos, móviles y de las alcaldías de la Semovi. Sus horarios son diferentes e incluso algunos operan los fines de semana. Por eso, en Autopistas te presentamos el mapa completo y actualizado.

Hay más de 20 módulos para sacar la licencia de conducir permanente de CDMX. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cómo agendar una cita para obtener la licencia permanente de CDMX?

En línea

Si quieres ahorrar tiempo en las filas, la Semovi cuenta con el portal https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ para comenzar el trámite en línea y finalmente agendar una cita en los módulos para la impresión de la licencia permanente.

En esta modalidad, únicamente tendrás que acudir a los módulos de la Semovi para la entrega de documentos y la entrega del documento. Aquí mismo se realiza la toma de fotografía y huellas dactilares.

Sólo considera que para expedición por primera vez también necesitarás haber aprobado el examen en línea y presentar la constancia con la que se validará la obtención de la licencia vitalicia.

Presencial

Si quieres realizar el trámite de manera presencial, el primer paso es agendar una cita en el portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ y presentarte a uno de los módulos fijos, móviles, de las alcaldías o el macromódulo de Magdalena Mixhuca.

Cuando vayas, si es primera expedición podrás presentar el examen en las computadoras habilitadas por el personal de la Semovi. Y si cuentas con antecedentes, deberás entregar tus documentos y hacer tanto la toma de foto como de huellas dactilares; posteriormente se realizará la impresión.

Para primera expedición, es necesario presentar el examen de la licencia permanente en la CDMX. Foto: X @LaSEMOVI

Estos son todos los módulos para sacar la licencia permanente de CDMX

Conoce las direcciones y horarios actualizados de los módulos de la Semovi, ya sea para hacer el trámite entre semana o los fines:

Módulos fijos

Módulo Central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur #263, planta baja, Col. Roma Norte, C.P. 06700

Módulo División del Norte: Av. Municipio Libre #314, Col. Emperadores, C.P. 03320

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas: Circuito Interior Melchor Ocampo #193, local J24, 1er piso, Col. Verónica Anzures, C.P. 11300

Módulo de Agencias y Licencias (Insurgentes): Av. Insurgentes Sur #263, 1er piso, Col. Roma Norte, C.P. 06700

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, o sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Módulos móviles

Módulo Móvil 1 (Walmart Universidad): Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310. En el estacionamiento de WALMART Universidad.

Módulo Móvil 2 (Soriana Asturias): Calz. Chabacano #43, Col. Asturias, C.P. 06890. En el estacionamiento de Mega Soriana Asturias.

Módulo Móvil 5: Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, C.P. 02770. En el estacionamiento de WALMART Azcapotzalco.

Módulo Móvil 11 (El Zarco / San Juan de Aragón): Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, C.P. 07940. En el estacionamiento de Transportes Eléctricos.

Módulo Móvil 14: Calz. La Viga #1381, Col. El Retoño, C.P. 09440. En el estacionamiento de Mega Soriana La Viga.

Módulo Móvil 18: Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco, C.P. 13266. En el estacionamiento de WALMART Tláhuac.

Módulo Móvil 20 (Walmart Acoxpa): Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14340. En el estacionamiento de WALMART Acoxpa.

Módulo Móvil 29 (Cuauhtémoc): Jesús García #50, Col. Buenavista, C.P. 06350. En el estacionamiento de la alcaldía Cuauhtémoc.

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, o sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Módulos en alcaldías

Coyoacán: Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl, Col. San Diego Churubusco, C.P. 04120

Cuajimalpa (Centro Comercial Santa Fe): Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003, nivel 1 del estacionamiento

Cuajimalpa (Edificio Vicente Guerrero): Av. Juárez esq. Av. México s/n, planta baja, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000

Gustavo A. Madero: 5 de Febrero s/n, Col. Aragón La Villa, C.P. 07500

Iztacalco: Av. Té esq. Río Churubusco s/n, Edificio B, Col. Ramos Millán, C.P. 08000

Magdalena Contreras: Av. Luis Cabrera #1, Col. San Jerónimo Lídice, C.P. 10200

Tláhuac: Cuauhtémoc s/n, Col. San Miguel, C.P. 13070

Iztapalapa: Calle Cuauhtémoc #6, Col. San Pablo, C.P. 09000

Xochimilco: Av. 20 de Noviembre #6, Col. San Marcos, C.P. 16050

Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Macromódulo Magdalena Mixhuca

Sala de Armas, Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, Alcaldía Iztacalco.

Horario de atención: Lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas.

