Preguntarse “Hasta cuándo puedo tramitar mi licencia de conducir permanente”. A finales de este año llegaron rumores sobre la falta de citas y la alta demanda generaron incertidumbre entre miles de conductores para poder tramitarla.

A pesar de que el trámite se reactivó a finales de 2024, muchos lo dejaron para el último momento y otros no cumplían aún con la edad necesaria. Según datos oficiales, entre el 16 de noviembre de 2024 y el 29 de octubre de este año la Ciudad de México expidió un millón 249 mil 375 licencias de conducir permanentes, lo que representó un ingreso de más de 2 mil 12 millones de pesos para la capital.

El trámite se amplía hasta 2026

La jefa de gobierno Clara Brugada confirmó que el trámite de licencia de conducir permanente se ampliará hasta 2026.

La mandataria señaló que se convocará a la ciudadanía para que agende el trámite con calma, ya que estará disponible durante todo el 2026.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX

Si es tu primera vez solicitando la licencia de conducir permanente, debes presentar un examen teórico obligatorio, sin importar si se trata de licencia permanente o no.

Si ya cuentas con licencia y solo necesitas renovarla, el proceso es más rápido y sencillo.

Documentos necesarios para la licencia

• CURP

• Código postal

• Correo electrónico

• Número de celular

¿Cómo renovar la licencia de conducir permanente?

1. Ingresa a tu cuenta Llave CDMX. Si no tienes una, deberás crearla con los datos anteriores.

2. Selecciona la opción “Renovar licencia”.

3. Da clic en “Agregar credencial” y después en “Licencia de conducir”.

4. Captura tu CURP y elige el tipo de licencia.

5. Ingresa el número que aparece en tu licencia física.

6. Se generará un código QR para validación y podrás ver tu licencia directamente en la app.

Costo de la licencia de conducir permanente en CDMX

El costo actual de la licencia de conducir permanente en CDMX es de $1,500 pesos, tanto para renovación como para la primera expedición.

Es importante recordar que este trámite no aplica para motociclistas. La ventaja es que solo se paga una vez, lo que evita gastos futuros por renovaciones.

