Si eres mayor de edad, es posible que por cuestiones del trabajo o de la escuela tengas una agenda apretada, lo que te dificulta sacar tu licencia permanente entre semana.

¿Te urge obtener tu documento? Buenas noticias porque, este martes, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció la extensión del plazo para obtenerlo.

Los módulos se mantendrán operando igual, por lo que puedes darte el tiempo para solicitarla en fines de semana. En Autopistas te compartimos los horarios y direcciones.

Existen módulos fijos y móviles para solicitar la licencia de conducir permanente los fines de semana. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Leer también Italika y Morbidelli: forman alianza y presentan 3 motocicletas para México

¿En qué módulos se puede tramitar la licencia permanente los sábados?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), los módulos fijos donde se puede tramitar la licencia permanente son:

Módulo Central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur #263 planta baja, Col. Roma Norte

Módulo División del Norte: Av. Municipio Libre #314 Col. Emperadores

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas: Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J24 1er. piso, Col. Verónica Anzures

Módulo de agencias y licencias. Av. Insurgentes Sur #263, 1er. piso, Col. Roma Norte

Es importante mencionar que dichos módulos trabajan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Mientras que los sábados el horario es de 9:00 a 13:00 horas.

Por otra parte, los módulos móviles se encuentran ubicados en:

Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juaréz.

Calz. Chabacano #43, Col. Asturias, Alc. Cuauhtémoc.

Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan, Alc. Azcapotzalco.

El Zarco Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón. Alc. Gustavo. A. Madero.

Calz. La Viga #1381 Col. El Retoño, Alc. Iztapalapa.

Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco. Alc. Tláhuac.

Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa, Alc. Tlalpan.

Jesús García #50, Col. Buenavista. Alc. Cuauhtémoc.

En los módulos móviles también se puede tramitar la licencia permanente de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. Y los sábados se reciben solicitudes desde las 9:00 a las 13:00 horas.

¿Qué módulo para sacar la licencia permanente abre los domingos?

Finalmente, el único módulo en el que puedes solicitar tu licencia permanente los domingos es en el ubicado en Magdalena Mixhuca, cura dirección es Boulevard 5, Granjas México, Iztacalco, 08400 CDMX.

Abre los sábados y domingos en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

El macromódulo de la Magdalena Mixhuca es el único que abre los domingos. Foto: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX

Paso a paso para solicitar la licencia permanente de CDMX

En la CDMX, el trámite de la licencia permanente se puede comenzar en línea y posteriormente recoger el plástico en alguno de los módulos de la Semovi. A continuación, te dejamos los pasos:

Crea una“Llave CDMX” en el portal https://llave.cdmx.gob.mx/oauthV2.xhtml?client_id=201910171350301234&redirect_url=https%3A%2F%2Fllave.cdmx.gob.mx%2Findex.xhtml&state=aMuSjMg8g-gBwcJqVi7BReajC-el4Uqz2yDn-S7nYV9xDSphDmrggDoWuBjIBi4_

Entra al sitio https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ para comenzar el trámite

Si es primera expedición, debes presentar el examen de conocimientos.

Cuando se apruebe la evaluación, el solicitante recibirá una constancia y luego tendrá que generar la línea de pago. El costo de la licencia es de $1,500.

Si cuentas con antecedente, sólo tendrás que seleccionar el botón correcto para generar el formato de pago.

El último paso es agendar una cita, ya sea en en los módulos fijos y móviles o en el macromódulo, para recoger el plástico.

¿Hasta cuándo se podrá tramitar la licencia permanente de CDMX?

Como lo mencionamos anteriormente, el gobierno de la CDMX anunció este martes que la licencia de conducir permanente se podrá solicitar durante todo el año 2026.

Leer también Estos fueron los autos más vendidos al mes de octubre 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters