Italika es una de las marcas de motocicletas más conocidas en México gracias a su accesibilidad y a sus esquemas de cómodos pagos. Desde que se fundó en 2004 por Grupo Salinas, la empresa planteó un objetivo: adaptarse al mercado mexicano.

En tan solo tres años inauguró su planta ensambladora en Toluca, conocida como Ensamblika. En 2023 alcanzó la cifra de 1 millón 300 mil motocicletas ensambladas y cuenta con la capacidad de producir hasta 4,500 unidades diarias.

Italika y su alianza con Morbidelli

Con este crecimiento, Italika busca avanzar hacia un segmento más competitivo y ampliar su catálogo Es por eso que establece una alianza con Morbidelli, una firma italiana con más de 57 años de existencia. Morbidelli tiene presencia tanto en el entorno urbano como en campeonatos deportivos de nivel mundial.

El origen de Morbidelli

Morbidelli nació en Pésaro, Italia, una ciudad con una cultura fuerte de motociclismo. Desde ahí llega a México con tres modelos. Cada modelo responde a un tipo de usuario distinto.

Modelos Morbidelli disponibles en México

Morbidelli NZ250 : pertenece al segmento Naked y se orienta al uso urbano, uno de los espacios más competidos en México. Ofrece 24 caballos de fuerza, frenos de disco con ABS de doble canal y un motor de cuatro válvulas.

: pertenece al segmento Naked y se orienta al uso urbano, uno de los espacios más competidos en México. Ofrece 24 caballos de fuerza, frenos de disco con ABS de doble canal y un motor de cuatro válvulas. Morbidelli T250X : no es un modelo doble propósito, pero su diseño es claramente aventurero. Está pensada para trayectos más exigentes y conserva una potencia de 24 caballos de fuerza. Incluye suspensión de largo recorrido, frenos ABS y un motor de cuatro válvulas.

: no es un modelo doble propósito, pero su diseño es claramente aventurero. Está pensada para trayectos más exigentes y conserva una potencia de 24 caballos de fuerza. Incluye suspensión de largo recorrido, frenos ABS y un motor de cuatro válvulas. Morbidelli F200: es la opción de entrada a la marca. Se adapta bien al día a día y cuenta con un motor de cuatro válvulas con refrigeración líquida. Genera 22 caballos de fuerza y pesa 138 kilogramos, lo que la vuelve práctica y ligera.

Una comunidad que sigue creciendo

En sus 20 años de presencia en México, Italika ha formado una comunidad de motociclistas. Con la llegada de Morbidelli refuerza su catálogo y sube de segmento con mejores estándares de calidad. Esta estrategia busca mantener a Italika como una de las marcas de motocicletas más vendidas en el país.

