Hace unos meses, circuló en redes sociales y algunos medios de comunicación el rumor de que había un 50% de descuento en la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México. El tema se volvió tan viral que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) tuvo que aclarar públicamente la situación. En Autopistas te contamos los detalles reales.

¿Existe un descuento del 50% en la licencia permanente en CDMX?

Aunque muchos esperaban que esta promoción fuera cierta, SEMOVI desmintió por completo el rumor: no existe ningún descuento del 50% en la Ciudad de México para obtener o renovar la licencia de conducir permanente.

¿Dónde sí hay descuento en licencias de conducir?

La buena noticia es que sí hay un estado en México donde puedes aprovechar un descuento del 50% en la licencia de conducir, pero no es en la CDMX.

El Gobierno del Estado de Morelos, a través de su Secretaría de Administración y Finanzas, anunció un subsidio fiscal del 50% en el trámite de licencias de conducir con vigencia de cinco años para automovilistas y motociclistas. Este beneficio aplica tanto para la expedición como para la renovación.

Leer también Toyota Hilux 2026 se renueva por completo

¿Hasta cuándo aplica el descuento?

El descuento estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025, así que tienes poco tiempo, pero conviene aprovecharlo cuanto antes si resides en Morelos o tienes posibilidad de hacer el trámite ahí.

Revisa los requisitos para tramitar tu licencia permanente en Morelos por primera vez o por si ya cuentas con una. Foto: @@margarita_gs

Nuevos precios con descuento en Morelos

Según la edición 6480 del periódico oficial “Tierra y Libertad”, los precios quedan así:

• Licencia de automovilista: de $894 a $447

• Licencia de motociclista: de $781 a $391

¿Cómo hacer el trámite?

Puedes realizar el pago de forma presencial en las oficinas de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, o hacerlo de manera digital a través del sitio oficial: https://www.hacienda.morelos.gob.mx

Leer también Los motivos más absurdos por los que tu vehículo no pasa la verificación

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters