¡Atención, automovilista! El gobierno municipal de Naucalpan, Estado de México, se encuentra trabajando en la rehabilitación de ciertos tramos del Anillo Periférico, lo que quiere decir que habrá cierres temporales.

Durante aproximadamente 40 días, las autoridades realizarán labores de mantenimiento. Así que más vale que busques rutas alternas para evitar retrasos y embotellamientos. En Autopistas te damos los detalles.

La rehabilitación de estos tramos del Anillo Periférico durará alrededor de 40 días. Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

¿Qué parte del Anillo Periférico estará cerrada este mes de noviembre?

A a través de sus redes oficiales, el gobierno municipal de Naucalpan exhortó a los automovilistas a tomar precauciones ante el arranque de los trabajos de rehabilitación del Anillo Periférico, mismos que calificaron como "una intervención histórica".

Las jornadas comenzaron el pasado viernes 7 de noviembre desde las 20:00 horas. Aquí mismo estuvo presente el gobernador municipal Isaac Moya, quien dio el banderazo.

Pero ¿en qué tramos será la intervención con concreto hidráulico? Pues se trata del carril lateral del Periférico Norte (Boulevard Manuel Ávila Camacho), abarcando el tramo que va desde Río de San Joaquín, en la Ciudad de México, hasta la Avenida Primero de Mayo, en el municipio mexiquense.

Las autoridades han informado que las obras se llevarán a cabo tanto de día como de noche, buscando agilizar el proceso y disminuyendo, en la medida de lo posible, el tiempo de cierre.

¿Cuáles son las rutas alternas a este tramo del Periférico Norte?

¡Que no te agarren en curva! Si sueles transitar por este tramo del Periférico Norte, como vías alternas se sugiere tomar la avenida Lomas de Sotelo, la avenida 16 de septiembre o utilizar el viaducto elevado, cuyo acceso es con TAG.

Durante el arranque de la jornada, Isaac Montoya mencionó “no vamos a hacerlo (la rehabilitación) con cualquier tipo de repavimentación, vamos a hacerlo con concreto hidráulico, del más alto espesor y de las mayores condiciones de calidad. Va a ser la primera intervención con concreto hidráulico en cualquier tramo del Periférico, incluida la Ciudad de México".

Esta será la primera repavimentación en el Periférico Norte con concreto hidráulico. Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

La repavimentación abarcará una longitud de 1,560 metros y una superficie de 16,380 metros. Eventualmente, los trabajos se extenderán a los carriles centrales para restaurar, de manera integral, el Boulevard Manuel Ávila Camacho.

Y es que la carpeta asfáltica de dicha vialidad resultó afectada a causa de las lluvias, dejando principalmente baches. Por tal motivo se incrementaba la carga vehicular a la altura de municipios como Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan.

