El Toyota Corolla 2026 ya está a la venta y trae consigo novedades importantes. Además, su fabricante ofrece la opción de comprarlo mediante planes de financiamiento, con enganches y mensualidades asequibles. Hoy en Autopistas te damos los detalles.

El nuevo Toyota Corolla 2026 cuenta con una parrilla frontal color negro. Foto: Toyota

¿Cómo es el nuevo Toyota Corolla 2026?

Si estás buscando un auto, entonces tienes que saber que el Toyota Corolla 2026 se vende en las versiones Base, LE y XLE. La más económicas integran un motor de combustión tradicional, pero también las hay con híbridos.

Pero ¿cuáles novedades trae? Todos los modelos cuentan con una transmisión de engranaje planetario, sistema de control de tracción, control de estabilidad y asistencia de control, dirección eléctrica y sistema de frenado ABS.

Y para la suspensión, Toyota apostó por una independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora. Esto le da mayor capacidad de absorción ante los golpes ocasionados por las irregularidades del camino.

Sobre su diseño, el Corolla 2026 ya forma parte del programa de innovación estructural Unibody de Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA), con el que se ha rediseñado por completo el sistema de propulsión (motor, transmisión y unidad híbrida enchufable) y la estructura básica (chasis).

El Toyota Corolla 2026 promete ser tan fiable y seguro como siempre. Foto: Toyota

Versiones y características del Toyota Corolla 2026

Corolla Base CVT

Espejos con ajuste eléctrico

Faros BI-LED

Pantalla Táctil 8"

Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico

Sistema Smart Key

Transmisión CVT con 10 cambios

Precio: $425,600

Corolla LE CVT

Faros BI-LED automáticos 8"

Pantalla Táctil

Sistema Smart Key

Control de velocidad crucero

Rines de aluminio de 16"

Transmisión CVT con 10 cambios

Precio: $455,700

Corolla XLE CVT

Android Auto y Apple CarPlay (Inalámbricos)

Pantalla de Información Múltiple de 12.3"

Rines de Aluminio de 16"

Toyota Safety Sense 3

Quemacocos

Precio: $531,400

El nuevo Toyota Corolla 2026 se puede adquirir con 4 diferentes planes de financiamiento. Foto: Toyota

Corolla SE CVT

Pantalla Táctil 8"

Transmisión CVT con 10 cambios

Espejos con desempañador

Barra estabilizadora

Paletas de cambio al volante

Rines de aluminio 17"

Parrilla frontal negro brillante tipo panal

Luces diurnas (DRL) con tira LED en faros y facia

Alerón

Precio: $541,500

Corolla LE HEV

Apple CarPlay y Android Auto

Cámara de reversa

Rines de aluminio 15" con tapón

Faros BI-LED

Precio: $509,300

Corolla XLE HEV

Potencia Total del Sistema Híbrido 138HP

Android Auto y Apple CarPlay (Inalámbricos)

4 modos de manejo: ECO/NORMAL/SPORT/EV

Pantalla de Información Múltiple de 12.3"

Rines de Aluminio de 16"

Toyota Safety Sense 3

Quemacocos

Precio: $561,300

El Toyota Corolla 2026 tiene una potencia de hasta 168 caballos de fuerza. Foto: Toyota

¿Cuáles son los planes de compra del Toyota Corolla 2026?

Si ya te decidiste por una versión del Toyota Corolla 2026, estos son los planes que el fabricante ofrece para comprarlo:

El primero es el Plan Renueva, consiste en abonar un 10% del valor total del auto como enganche y pagar mensualidades de 24, 36 y 48 meses. Una vez que se terminen las mensualidades, el plan se puede renovar con otro auto o se puede liquidar la cuota con un 35% del valor total.

El segundo es el Plan Tradicional, con el que se puede pagar un enganche desde el 10% sobre el valor total del auto y se paga con mensualidades iguales durante la duración del crédito.

El tercero es el Plan Balloon, financiamiento que da acceso a mensualidades más bajas, pero que incluye un pago mayor al final.

Y el cuarto es el Plan Anualidades, que consiste en mensualidades más bajas, pero incluye pagos más altos en el mes de año con mayores ingresos.

