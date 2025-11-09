Más Información
El Toyota Corolla 2026 ya está a la venta y trae consigo novedades importantes. Además, su fabricante ofrece la opción de comprarlo mediante planes de financiamiento, con enganches y mensualidades asequibles. Hoy en Autopistas te damos los detalles.
¿Cómo es el nuevo Toyota Corolla 2026?
Si estás buscando un auto, entonces tienes que saber que el Toyota Corolla 2026 se vende en las versiones Base, LE y XLE. La más económicas integran un motor de combustión tradicional, pero también las hay con híbridos.
Pero ¿cuáles novedades trae? Todos los modelos cuentan con una transmisión de engranaje planetario, sistema de control de tracción, control de estabilidad y asistencia de control, dirección eléctrica y sistema de frenado ABS.
Y para la suspensión, Toyota apostó por una independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora. Esto le da mayor capacidad de absorción ante los golpes ocasionados por las irregularidades del camino.
Sobre su diseño, el Corolla 2026 ya forma parte del programa de innovación estructural Unibody de Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA), con el que se ha rediseñado por completo el sistema de propulsión (motor, transmisión y unidad híbrida enchufable) y la estructura básica (chasis).
Versiones y características del Toyota Corolla 2026
Corolla Base CVT
- Espejos con ajuste eléctrico
- Faros BI-LED
- Pantalla Táctil 8"
- Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico
- Sistema Smart Key
- Transmisión CVT con 10 cambios
- Precio: $425,600
Corolla LE CVT
- Faros BI-LED automáticos 8"
- Pantalla Táctil
- Sistema Smart Key
- Control de velocidad crucero
- Rines de aluminio de 16"
- Transmisión CVT con 10 cambios
- Precio: $455,700
Corolla XLE CVT
- Android Auto y Apple CarPlay (Inalámbricos)
- Pantalla de Información Múltiple de 12.3"
- Rines de Aluminio de 16"
- Toyota Safety Sense 3
- Quemacocos
- Precio: $531,400
Corolla SE CVT
- Pantalla Táctil 8"
- Transmisión CVT con 10 cambios
- Espejos con desempañador
- Barra estabilizadora
- Paletas de cambio al volante
- Rines de aluminio 17"
- Parrilla frontal negro brillante tipo panal
- Luces diurnas (DRL) con tira LED en faros y facia
- Alerón
- Precio: $541,500
Corolla LE HEV
- Apple CarPlay y Android Auto
- Cámara de reversa
- Rines de aluminio 15" con tapón
- Faros BI-LED
- Precio: $509,300
Corolla XLE HEV
- Potencia Total del Sistema Híbrido 138HP
- Android Auto y Apple CarPlay (Inalámbricos)
- 4 modos de manejo: ECO/NORMAL/SPORT/EV
- Pantalla de Información Múltiple de 12.3"
- Rines de Aluminio de 16"
- Toyota Safety Sense 3
- Quemacocos
- Precio: $561,300
¿Cuáles son los planes de compra del Toyota Corolla 2026?
Si ya te decidiste por una versión del Toyota Corolla 2026, estos son los planes que el fabricante ofrece para comprarlo:
- El primero es el Plan Renueva, consiste en abonar un 10% del valor total del auto como enganche y pagar mensualidades de 24, 36 y 48 meses. Una vez que se terminen las mensualidades, el plan se puede renovar con otro auto o se puede liquidar la cuota con un 35% del valor total.
- El segundo es el Plan Tradicional, con el que se puede pagar un enganche desde el 10% sobre el valor total del auto y se paga con mensualidades iguales durante la duración del crédito.
- El tercero es el Plan Balloon, financiamiento que da acceso a mensualidades más bajas, pero que incluye un pago mayor al final.
- Y el cuarto es el Plan Anualidades, que consiste en mensualidades más bajas, pero incluye pagos más altos en el mes de año con mayores ingresos.
