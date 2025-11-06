Se acerca el cierre de año y miles de personas todavía no realizan uno de los trámites más importantes del 2025: sacar la licencia de conducir permanente. Aunque el proceso es sencillo y puede hacerse tanto en línea como de forma presencial, muchos lo siguen dejando para el último momento.

Se ha rumorado que el Gobierno de la Ciudad de México podría extender el plazo para obtener la nueva licencia permanente, pero hasta ahora no hay nada oficial. Así que, si aún no lo haces, tienes hasta el 31 de diciembre de este año para tramitarla. La ventaja es que no volverás a pagar por renovaciones nunca más.

Diferencias entre la antigua y la nueva licencia permanente

Si ya tienes una licencia de conducir permanente antigua, no es necesario que la actualices. Esa sigue siendo válida y te permite conducir tanto automóviles como motocicletas, sin restricciones. No necesitas hacer ningún trámite extra, mientras tu licencia esté en buen estado.

Pero si tu licencia anterior está muy desgastada, con la foto, letras o números poco legibles, sí deberías hacer una reposición. Para esto necesitas:

Agendar una cita en un módulo de la SEMOVI

Pagar el costo de reposición: $1,049 pesos

Luego podrás integrarla a la app CDMX

Leer tambiénLleva tu negocio al siguiente nivel con Sprinter Pasaje, una Van equipada con todo lo necesario

Lo mismo aplica si perdiste tu licencia permanente anterior: no es necesario tramitar la nueva licencia permanente 2025. Solo debes hacer el trámite de reposición en SEMOVI, también con costo de $1,049 pesos.

Jessica Paola Olivares, primera persona en recibir la licencia para conducir permanente en la Ciudad de México. Foto: Captura de pantalla

¿Qué cambia con la nueva licencia de conducir permanente?

Una diferencia importante es que la nueva licencia permanente CDMX ya no permite manejar motocicletas. Para eso, ahora existe una licencia específica para moto, que solo se obtiene aprobando un examen práctico.

Así que si piensas manejar moto, tendrás que hacer ese trámite por separado.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX

Si es tu primera vez sacando una licencia de conducir en la Ciudad de México, tendrás que presentar un examen teórico obligatorio, sin importar si eliges la opción permanente o no.

En cambio, si ya tienes una licencia de conducir tipo A y solo deseas cambiarla a permanente, el proceso es mucho más rápido y sin exámenes.

Documentos necesarios para la licencia:

CURP

Código postal

Correo electrónico

Número de celular

Costo de la licencia permanente CDMX

El precio de la licencia de conducir permanente en 2025 es de $1,500 pesos, tanto si es la primera vez que la solicitas como si es renovación.

No dejes este trámite para el último día. Evita filas, problemas y asegúrate de cerrar el año con tu licencia permanente en mano. Recuerda que solo tienes hasta el 31 de diciembre.

Leer también Trucos para tener internet en tus dispositivos cuando se va la luz

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters