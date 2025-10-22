Toyota ha presentado en Japón el nuevo modelo de su icónica camioneta, se trata de la Toyota Land Cruiser FJ.

El modelo insignia de Toyota trae consigo nuevas mejoras e innovaciones que van en la línea de ser un auto capaz de llevar al usuario a cualquier lugar.

La nueva Land Cruiser FJ será lanzada bajo las consignas de “Libertad y Alegría”, prometiendo ser un auto que se adapte a las necesidades y estilo de vida del usuario.

Esta camioneta busca ayudar al usuario a llegar a cualquier lugar. Foto: Toyota

Antecedentes de la Toyota Land Cruiser FJ

La nueva Toyota Land Cruiser FJ, originalmente conocida como Toyota BJ se convirtió en el primer vehículo en subir la sexta estación del Monte Fuji. Tal hecho establece los objetivos de este auto, ser una camioneta fiable, segura y todoterreno.

Al momento, Toyota ha lanzado tres series de la línea Land Cruiser, la Station Wagon, el modelo Heavy Duty y el modelo principal, la Land Cruiser.

¿Cómo es la nueva Toyota Land Cruiser FJ?

En cuanto a especificaciones, el prototipo con el que ha estado trabajando Toyota cuenta con un motor de combustión interna 2TR-FE de 2,7 litros, una línea de transmisión 4WD, transmisión 6 Súper ECT y una potencia de 160 caballos de fuerza.

En cuanto al exterior, Toyota sigue apostando por una silueta que hace énfasis en la cabina cuadrada, expresa una sensación de masa fuerte, esbelta y divertida con un cuerpo rectangular con bordes biselados.

La silueta de la Toyota Land Cruiser busca ser reconocible, además de contar con paneles al esterior para llevar carga. Foto: Toyota

La camioneta intenta expresar una sensación de estabilidad a través de sus parachoques y guardabarros anchos .

Como innovación, los parachoques de la Land Cruiser FJ son extraíbles y segmentados, con el objetivo de poder retirar solo las partes dañadas en caso de reparación o abrir la puerta a la personalización del usuario.

Además, la Land Cruiser FJ cuenta con paneles al exterior del auto que sirven para proporcionar espacios de carga adicionales.

En cuanto a los interiores, esta camioneta busca conseguir una cabina que permita una amplia gama de condiciones de conducción con un panel con diseño horizontal lo cual hace al vehículo bastante reconocible.

Adicionalmente, esta camioneta cuenta con un capó y panel de herramientas bajo que busca ampliar la visibilidad del usuario, consiguiendo así, una conducción más segura.

También, la Toyota Land Cruiser FJ cuenta con un espacio para cinco pasajeros con dos filas de asientos.

Finalmente, en su afán por conquistar la movilidad en terrenos complicados, Toyota trabaja de manera paralela en el desarrollo del Land Hopper, un pequeño vehículo eléctrico de movilidad personal diseñado para transportar personas y carga.

El Land Hopper tiene la intención de permitir a los usuario andar en caminos sin pavimentar, montañas y bosques.

Toyota también anunció el desarrollo del Land Hopper. Foto: Toyota

¿Cuándo saldrá a la venta la nueva Toyota Land Cruiser FJ?

La Toyota Land Cruiser no tiene una fecha establecida para su lanzamiento, sin embargo, la marca japonesa ha prometido que su lanzamiento en Japón será a mediados del 2026.

