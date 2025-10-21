¿Alguna vez el vaho ha empañado tu parabrisas, complicando tu vista sobre el camino? Esto se debe a las condiciones ambientales, que inevitablemente afectan el interior del vehículo y provoca que se empañen sus vidrios.

La manera más común de remediar este problema es utilizando el aire acondicionado, lo que termina por producir un consumo extra de gasolina. Sin embargo, existe un truco para prevenir dicho fenómeno y sin gastar dinero.

Si te estás preguntando cuál es, en Autopistas te lo contamos.

Los vidrios se empañan debida a la diferencia de temperatura en el interior y exterior del auto. Foto: Freepik

¿Por qué se empañan los vidrios del auto?

Principalmente, los vidrios empañados se generan por la diferencia de temperatura entre el exterior e interior del auto.

De acuerdo con el blog de la aseguradora AllState, cuando la temperatura del ambiente desciende y se vuelve frío, en el interior del auto queda atrapada la humedad.

Y cuando la humedad entra en contacto con la superficie fría, se condensa. En consecuencia, aparece una capa de agua semi-blancuzca sobre el parabrisas, las ventanas laterales y trasera.

¿Por qué el aire acondicionado puede desempañar los vidrios?

Para desempañar los vidrios es necesario igualar la temperatura del exterior con la del interior del auto, es por eso que se recomienda utilizar el aire acondicionado para regular la temperatura y disminuir el vaho en el habitáculo.

Y aunque es la solución más práctica, no se recomienda abusar del modo de recirculación del aire, ya que podría empeorar el problema a largo plazo.

Un artículo del fabricante Dodge señala que utilizar dicho modo puede solucionar el problema a primera instancia; sin embargo, cuando el aire acondicionado se apaga, los vidrios empañados vuelven a aparecer.

¿La razón? Al recircular el aire, la humedad suele quedar atrapada, lo que aumenta la condensación al interior del auto. Pero la buena noticia es que un sencillo truco casero evita que todo esto pase.

El empañamiento se puede solucionar abriendo un poco las ventanas del auto para igualar la temperatura. Foto: Freepik

¿Cómo desempañar los vidrios del auto sin el aire acondicionado?

Como lo mencionamos anteriormente, la clave está en igualar la temperatura tanto al interior como al exterior del auto para evitar que se empañen los vidrios.

Siguiendo con la información de Dodge, para lograrlo basta con abrir un poco las ventanas del vehículo, siempre y cuando las condiciones climatológicas te lo permitan.

Otro dato que debes saber es que cuando llueve, la única manera de combatir el empañamiento es con el aire acondicionado. No querrás que los interiores, vestiduras y tapetes se mojen.

Por otra parte, el blog de Volkswagen recomienda utilizar al interior del auto bolsas de gel sílice, las mismas que vienen en las cajas de zapatos y que son ideales para atrapar la humedad de cualquier ambiente.

Finalmente, en caso de tener una visión demasiado limitada, es mejor detener el vehículo un momento y limpiar el exterior del parabrisas para evitar cualquier percance.

