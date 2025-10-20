La prestigiosa marca que trajo a la vida modelos legendarios como el Porsche 356 , el Porsche 911 o el Porsche 959, ahora presenta cafeteras y refrigeradores.

La marca de autos estadounidense anunció una colaboración son la marca de electrodomésticos, Smeg, donde se lanzó toda una colección inspirada en el automovilismo con algunos toques retro.

En Autopistas te contamos todo lo que tienes que saber.

Smeg lanzó una colección inspirada en la carrera de LeMans. Foto: Porsche

Leer también De cuánto es la multa por apartar lugares públicos para estacionar un auto

¿Qué anunció Porsche?

Porsche anunció una colaboración con la empresa italiana dedicada a la producción de electrodomésticos Smeg.

En dicha colaboración, ambas marcas han comenzado a vender productos, basados en la carrocería de los autos Porsche y en la mítica carrera de LeMans de 1970.

En esta colaboración, ambas marcas prometen llevar que despierten los sentidos a través de sus lujosos productos.

Asimismo, en palabras de las marcas, la intención de esta colaboración es crear productos destinados a convertirse en iconos de la vida cotidiana.

¿Qué productos lanzarán al mercado Porsche y Smeg?

Entre los productos lanzados en está colaboración destacan dos, los cuales están basados en la ya mencionada carrera de LeMans.

Estos productos son un refrigerador edición limitada a solo 1970 unidades, en color rojo, personalizado con un número 23 al frente y una cafetera superautomática, la cual de igual forma, se encuentra personalizada con el logo de Porsche y un icónico número 23.

Smeg adicionalmente lanzó colecciones basadas en las carrocerias de Porsche. Foto: Smeg

Más productos que se pueden encontrar son:

Refrigeradores.

Licuadoras.

Hervidoras.

Tostadoras.

Adicionalmente, se lanzaron dos líneas temáticas extras en esta colaboración, los cuales son Carrara White Collection y Shade Green Collection, los cuales están basados en las carrocerías de los autos de Porsche.

Esta colaboración busca rendir homenaje al encanto de los rituales cotidianos, de acuerdo con Smeg y cada producto promete innovación, belleza y funcionalidad, con el ya conocido lujo de ambas marcas.

¿Cuánto cuestan estos productos?

Los productos de esta colaboración están disponibles en México y se pueden adquirir por un precio que va desde los $14,000 hasta los $81,000 que cuestan los refrigeradores.

Leer también ¿Dónde ver gratis los monoplaza de la F1 hechos con LEGO de tamaño real?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters