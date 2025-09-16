En el mundo de Porsche, los sueños son el motor de una infinidad de posibilidades y parte de ello es lo que la marca denomina como Porsche Studio, que es un formato diferente que recibe a clientes como a aficionados de los autos a convivir con ellos en diferentes locaciones del mundo. Recientemente tuvimos la oportunidad de conocer el ubicado en Naples, Florida, no sin antes hacer una ruta a bordo de los vehículos más novedosos que tiene la marca.

A través de Florida

El viaje comenzó en Miami, ciudad icónica del sureste de EUA, conocido por su ambiente latino y clima tropical. Es en esta ciudad donde Porsche Latinoamérica tiene sus oficinas centrales, desde donde se controla el trabajo de toda la región desde hace 25 años para uno de los mercados más relevantes para la firma.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

La siguiente misión fue manejar de Miami a Naples en una ruta de alrededor de 391 km a bordo de tres vehículos que representan lo que Porsche sabe hacer: autos de gran manejo. Las opciones fueron el 911 GTS, que también conocimos recientemente en la redacción, el Cayenne Turbo GT y el Panamera Turbo E-Hybrid. Todos con un corte netamente deportivo pero con personalidades diferentes.

El primero en pasar por nuestras manos fue el 911 GTS, el cual recordarás que es el primer “nueveonce” híbrido, pero no para ser más eficiente sino para tener mejor respuesta. El sistema T-Hybrid, como oficialmente se llama, recurre a un turbo eléctrico y motor-generador en la transmisión para ser más contundente. Aunque los freeways americanos y carreteras de interminables rectas están estrictamente vigilados, y nadie quiere ser sancionado, no deja de ser un gozo poder bajar la velocidad para luego acelerar y sentir los 532 caballos de fuerza (en homologación americana) pegarte al asiento.

El siguiente vehículo fue uno que, personalmente, me daba mucha curiosidad pese a no ser de lo más nuevo que tiene Porsche en su gama. Se trató del Panamera Turbo E-Hybrid, que es el sedán grande híbrido enchufable de la marca. Pese a que físicamente es enorme, también era el más potente con 670 caballos de fuerza. A pesar de ello, puede ser tan cómodo como una sala con ventilación y masaje en los asientos o tan brutal cuando está ne el modo de manejo más deportivo, donde el V8 twin turbo con ayuda de la electricidad hacen que acelere como no te imaginas. Sin duda este sería mi auto ideal para un viaje de muchos kilómetros, por ser confortable, muy equipado y poder usar electricidad en velocidades de ciudad.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

El último integrante, aunque de regreso a Miami, fue el Cayenne Turbo GT, que con 630 caballos de fuerza y una dieta en fibra de carbono hacen que sea la opción más radical de este SUV. A pesar de ello, tiene la dualidad de ser cómoda para el recorrido de vuelta pero con ese toque Porsche que es hacer el manejo parte del conductor. No importa la carrocería o mecánica bajo el cofre, un Porsche se maneja igual de divertido en cualquier formato.

El inicio de la historia

Para Porsche, la idea de que todo aficionado a los motores pueda llegar a adquirir uno de sus autos es algo que les emociona. Si bien, existen distribuidores clásicos donde se hace el proceso normal de comprar un vehículo, la marca tiene los Porsche Studios en diferentes países, como Corea del Sur, Tailandia, México o EUA. La idea detrás de ellos es hacer más amigable la entrada al universo de la marca porque hay más que autos y todos son bienvenidos. La decoración también invita a ello, con tonos cálidos e iluminación indirecta que asemeja una galería, mientras que los artículos a la venta están puestos de tal manera que luzcan atractivos. Por su parte, el personal es amable y con conocimiento de la mercancía, mientras que un especialista es quien sabe todos los detalles de los autos expuestos.

Concretamente, el Porsche Studio de Naples está ubicado en la Quinta Avenida de la ciudad, que es el epicentro de boutiques y tiendas de artículos de lujo. Pero eso no es motivo para sentirse menos si deseas entrar a curiosear o tomarte un café, según nos explicó Fernando Rosas, Retail Innovation Manager de Porsche Latinoamérica.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

Estos espacios pueden ser el primer acercamiento de muchas personas, donde quizá su primer artículo Porsche sea una playera, llavero o thermo. No es necesario un código de vestimenta para acceder y puedes pasar el tiempo que desees, ya que incluso venden café y puedes sentarte a trabajar sin mayor problema. Esto, a diferencia de una agencia de autos tradicional, busca hacer que la experiencia sea igual para todos los presupuestos e inquietudes, especialmente cuando en la mente viaja la idea de que el Porsche más asequible cuesta $1.5 millones de pesos en México.

Pese a ello, estos Studios también ofrecen la posibilidad de vender autos nuevos, usados certificados y clásicos, pues están ligados a algún distribuidor cercano. Si eres de los afortunados que puede adquirir alguno de sus autos, se te canalizará con la agencia para que la acción de venta se concluya pero de todos modos, es un espacio para conocer otros aspectos que la marca tiene en su haber.

Foto: Bruno Dagio. El Universal

En esta ocasión, el Naples Studio tenía exhibido un 718 RS 61 Spyder de 1961, el cual es un auto de carreras del cual solamente existen dos y uno de ellos está en el museo de Stuttgart. Este en venta cuesta $4 millones de dólares, algo así como $75 millones de pesos, con 210 caballos de fuerza.

De esta manera culminó este viaje, el cual nos dejó ver otra perspectiva de la marca que se inspira en un anuncio de tele de hace varios años, donde un niño visita una agencia y el vendedor le da su tarjeta, a lo que el niño responde “te busco cuando tenga el dinero” y, 20 años después, adquiere un Porsche con ese mismo vendedor. Sí, es un tanto romántico, pero es la idea detrás de una marca que inspira sueños y ganas de conducir.

