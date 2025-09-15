Toyota ha anunciado la llegada a México del nuevo Corolla Cross 2026, el cual promete elevar el estándar de los mini SUV, además de combinar emoción con versatilidad y sustentabilidad.

El nuevo Corolla Cross 2026 garantiza innovación, tecnología avanzada y fiabilidad en México, uno de sus grandes mercados, donde han vendido más de 12 mil unidades desde el 2021 a la fecha.

En Autopistas te contamos todos los detalles al respecto.

El nuevo Toyota Corolla Cross 2026 contará con varias versiones. Foto: Toyota

¿Cómo es el nuevo Toyota Corolla Cross 2026?

El nuevo Corolla Cross 2026 cuenta con un sistema de ignición directa de Toyota (TDI), un motor de 2.0 Litros, cuatro cilindros que alcanza hasta 169 caballos de fuerza y 6,600 revoluciones por minuto.

Además cuenta con una transmisión CVT (Transmisión Variable Continua) de 10 velocidades, sistema de tracción VSC, control de tracción (TRAC) y asistencia de control en pendientes.

Cuenta también con una suspensión delantera independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora y suspensión trasera semi-independiente con barra de torsión de resortes y barra estabilizadora.

El Corolla Cross 2026 ofrece también una dirección eléctrica y discos ventilados en los frenos delanteros, así como discos sólidos en los frenos traseros. Continuando con el sistema de frenos, este auto cuenta con un sistema antibloqueo de frenos y asistencia de frenado.

¿Qué hay de los interiores?

En cuanto a los interiores, el nuevo Corolla Cross 2026 ofrece acceso Smart Key, aire acondicionado automático de una zona, área de carga iluminada y mecanismo para abatir los asientos traseros.

Cuenta además con asiento de conductor tipo cubo, eléctrico de 8 direcciones y calefacción, pantalla de información de 7 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12.3 pulgadas.

El nuevo Corolla Cross 2026 cuenta con acabados en tela y piel sintética. Foto: Toyota

Finalmente los acabados están hechos en tela y piel sintética, con el volante forrado en piel.

¿Y los exteriores?

En cuanto a los exteriores, Toyota ha apostado por un diseño renovado el cual podemos apreciar en el nuevo diseño de rines de 17 pulgadas y sobre todo, en el diseño de la parrilla frontal, además de contar con faros de niebla y luces diurnas.

El nuevo Corolla Cross 2026 está disponible en los siguientes colores:

Blanco perlado.

Plata.

Gris metálico.

Rojo.

Azul.

¿Cuánto cuesta el nuevo Toyota Corolla Cross 2026?

El nuevo mini SUV de Toyota tiene 4 versiones distintas y su precio va desde los $544,000 hasta los $678,900.

El nuevo Toyota Corolla Cross 2026 cuenta con diferentes versiones y precios. Foto: Toyota

Este auto ya se encuentra disponible en las 100 distribuidoras de Toyota en todo el país.

