Con las fiestas patrias a la vuelta de la esquina muchos automovilistas se preguntan si funcionarán los parquímetros este próximo 16 de septiembre.

¡Buenas noticias! La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México ha publicado los horarios en los que operarán todos los servicios que componen la Red de Movilidad Integrada, incluyendo los parquímetros. Aquí te compartimos el dato.

Con motivo de las celebraciones por el 16 de septiembre, la Semovi ha publicado los horarios de la Red de Movilidad. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

¿Cómo funcionan los parquímetros?

Los parquímetros son un sistema implementado por el Gobierno de la CDMX que tiene por objetivo regular los estacionamientos y espacios públicos de la ciudad.

Pero también se han convertido en el terror de muchos automovilistas, debido a sus tarifas y a que no pagarlo puede significar una costosa multa.

Actualmente, el costo es de $3.25 por cada 15 minutos y de $13 por cada hora. Por lo regular, operan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20 horas, esto para los que se encuentran en las colonias Benito Juárez norte y sur, Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida.

Por otra parte, los parquímetros de la colonia Polanco, en Arquimedes, Horacio Moliere y Reforma operan de miércoles a sábado en un horario de 8:00 a 01:00 horas.

Finalmente, en la Roma e Hipódromo tienen un horario de lunes a miércoles desde las 8:00 hasta las 20:00 horas. De igual manera, es posible utilizarlos en un horario ampliado de jueves a sábado desde las 8:00 a las 01:00 horas.

Sin embargo, con motivo de las fiestas patrias, los parquímetros de la ciudad tendrán modificaciones en su horario y más vale que los conozcas si planeas dar el grito en la CDMX.

¿Habrá parquímetros el 16 de septiembre 2025?

Según la información compartida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, no se cobrará el parquímetro el próximo 16 de septiembre de 2025. Así que puedes salir de paseo con tranquilidad y tardarte el tiempo que necesites durante el festejo.

Este próximo 16 de septiembre no habrá parquímetros en la CDMX. Imagen: archivo El Universal

¿Cuáles serán los horarios del transporte público de CDMX para el 16 de septiembre?

El resto de horarios para la Red de Movilidad Integrada son:

El metro funcionará de 7:00 a 00:00 horas.

El Metrobús funcionará de 5:00 a 00:00 horas.

El RTP dará servicio de 6:00 a 00:00 horas.

El Trolebús funcionará de 6:00 a 23:30 horas.

Líneas 10 (elevado), 11 y 13 del Trolebús funcionarán de 5:00 a 00:00 horas; mientras que la Linea Azteca (12) funcionará de 5:30 a 23:30 horas.

Tren ligero de 7:00 a 23:30 horas.

Cablebús de 7:00 a 23 horas.

Ecobici de 5:00 a 00:30 horas.

Servicio de apoyo Línea 1 de 7:00 a 00:00 horas.

Biciestacionamientos de 7:00 a 00:00 horas.

Toma tus precauciones y planifica tus actividades para celebrar el 16 de septiembre.

