Desde año pasado, apareció la licencia de conducir en la Ciudad de México y cambió temporalmente a un formato permanente. Esto evita que estemos renovando la licencia y tener que pagar el trámite cada que lo hagamos. Por ello, si todavía cuentas con una licencia vigente o te gusta dejar las cosas para el último, es importante que tomes en cuenta que el plazo está por concluir.

En Autopistas te explicamos cuáles son los requisitos, cuál es este nuevo tramite y de qué manera puedes tramitar tu licencia de conducir permanente CDMX sin contratiempos.

Examen para la licencia de conducir permanente

Uno de los cambios más controversiales fue la incorporación de la aplicación de un examen teórico obligatorio. Este busca medir los conocimientos básicos de tránsito y seguridad vial para garantizar que los conductores estén preparados para circular en la ciudad.

El examen consta de 200 reactivos en total, pero solo deberás responder 20 preguntas de opción múltiple en 25 minutos. Las preguntas cambian en cada intento, por lo que no existen respuestas fijas. Según la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), si no apruebas en el primer intento, tendrás derecho a realizarlo una segunda vez.

Temas que incluye el examen de la licencia permanente

No es posible conocer las respuestas exactas del examen, pero sí los temas principales en los que se basa, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito y la Guía Básica de Seguridad Vial de la CDMX. Entre ellos destacan:

Leer tambiénLos seguros de autos que más reclamos tienen ante la Condusef

Preferencias de paso en intersecciones.

Velocidades máximas en zonas escolares y hospitales.

Uso correcto de semáforos y señalamientos viales.

Lugares prohibidos para detenerse o estacionarse.

Normas para rebasar en carriles específicos.

Uso de direccionales y vueltas continuas.

Respeto a vehículos de emergencia.

Obligación de usar el cinturón de seguridad.

Cómo hacer el examen de licencia permanente en línea

Aunque el examen puede realizarse de forma presencial, también existe la opción de hacerlo en línea desde tu celular o computadora. Este es el proceso:

Ingresa a licenciapermanente.cdmx.gob.mx. Inicia sesión con tu Llave CDMX. Si no cuentas con una, regístrate con tu CURP, número de celular, domicilio y correo electrónico. Selecciona la opción Nuevo trámite. Haz clic en Nunca he tramitado una Licencia tipo A. Descarga la Guía Básica de Seguridad Vial de la CDMX para estudiar los temas antes de iniciar. Comienza el examen en línea. A partir de ese momento tendrás 25 minutos para responder las 20 preguntas. El sistema te mostrará tu calificación. Apruebas si contestas correctamente al menos 16 preguntas. Realiza el pago correspondiente (1,500 pesos). Si deseas la tarjeta en físico, agenda una cita en citas.cdmx.gob.mx para recogerla.

Residentes de CDMX y Estado de México podrán realizar este trámite. Foto: Semovi

Es importante no dejar el trámite para el último momento, ya que el sistema puede saturarse conforme se acerque la fecha límite.

Te recomendamos que estudies con la guía oficial y realizar el examen con anticipación para que no se saturo el sistema y el micromódulo.

Leer también De cuánto es la multa por invadir la ciclovía en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters