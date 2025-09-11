Más Información

¡Las ofertas llegaron! Estas son las promociones de la Venta Especial de Sears

Calendario SEP: ¿habrá clases el 12 de septiembre? Esto se sabe

Pensión IMSS: ¿cuándo cae el pago de octubre? Conoce la fecha exacta

Pensión Bienestar 2025: ¿qué letra recibe pago, hoy 11 de septiembre?

Puente de la Concordia: rinden tributo a mujer que salvó a nieta en explosión de pipa y la llaman "Abuelita de Iztapalapa"

Manejar entre carriles es una práctica peligrosa para los conductores de no sólo por el riesgo de sufrir un accidente, sino porque también pueden golpear al resto de carros y existe la posibilidad de que los propietarios reaccionen de manera violenta.

En ese sentido, los deben conocer en qué momentos se permite y en cuáles es mejor mantenerse dentro del carril. ¿Cómo saberlo? Revisando el Reglamento de Tránsito.

En algunas entidades, si las motos circulan entre carriles pueden llevarse una multa. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

¿En qué casos una moto no puede circular entre carriles?

De acuerdo con el Artículo 21 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, las motos tienen prohibido circular entre carriles cuando el tránsito está en movimiento.

De igual manera, los motociclistas tienen prohibido invadir las áreas destinadas al paso peatonal. El incumplimiento de ambas reglas puede costar una multa de hasta $2,262.

Hay otros documentos que coinciden con la anterior medida, por ejemplo, en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal también se prohíbe la circulación de entre carriles.

Particularmente, en el Artículo 171 se indica que los conductores de motos y bicicletas no pueden pasar entre carriles de tránsito, entre hileras adyacentes de vehículos o rebasar por el mismo carril a cualquier vehículo.

Aquí, la multa puede ser de 10 a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de $1,131.40 a $1,697.10, según lo determinen las autoridades de tránsito.

Los motociclistas tienen permitido circular entre carriles siempre y cuando el tránsito este comletamente detenido. Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL

¿En qué casos una moto sí puede circular entre carriles?

Ahora va la contraparte. Siguiendo con la información del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los motociclistas tienen permitido circular entre carriles sólo cuando el tránsito se ha detenido por completo.

A pesar de ello, hay una serie de reglar a las que deben apegarse y no porque se indiquen en el reglamento, sino por seguridad:

  • Conducir con cuidado para no golpear a los autos.
  • Revisar si otras motocicletas pretenden pasar para conservar el orden en las vialidades.
  • Moderar la velocidad y ceder el paso a peatones.
  • Al llegar a un semáforo, la moto tiene que colocarse en el área de espera correspondiente y en un lugar visible para reiniciar la marcha.

¿Qué otras restricciones tienen las motociclistas?

Si conduces una y tienes una emergencia, ahora ya sabes que puedes avanzar entre carriles cuando el resto de los vehículos permanecen parados. Eso sí, siempre presta atención al camino porque en ese momento los peatones también aprovechan para cruzar las calles.

Y para evitar accidentes y multas, recuerda que otras restricciones al conducir una moto son:

  • Circular sobre las aceras y las áreas exclusivas para peatones.
  • Circular por los carriles reservados para el transporte público.
  • Circular por carriles centrales en caso de que la moto mida menos de 250 cm2.
  • Circular por vialidades donde exista la señalización que prohíba su paso.
  • Hacer maniobras riesgosas o temerarias, cortes de circulación o cambios abruptos de carril que pongan en riesgo la integridad del conductor y la de terceros.

