Si estás pensando en vender o comprar un auto usado, considera que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) requiere que se declare la adquisición tanto para personas físicas como morales; de lo contrario, podría imponer una multa.

¿Es obligatorio declarar la compra o venta de un auto usado?

Sí, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y el Código Fiscal de la Federación (CFF). Los autos usados se clasifican dentro de las anteriores leyes como “Ingresos por enajenación de bienes”.

El CFF es el documento en el que se definen los bienes que van dentro de la anterior categoría. Particularmente, en su Artículo 14 se define como "enajenación de bienes" a "toda transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado”.

Y en el Artículo 126 de La Ley del Impuesto sobre la Renta se indica que la enajenación de bienes requiere un pago provisional. “Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles efectuarán pago provisional por cada operación”, puntualiza.

Por lo anterior, quienes no hagan la declaración de la compra o venta de un auto usado podrían llevarse una multa, tal como lo indica el Código Fiscal de la Federación.

¿De cuánto es la multa por no declarar la compra-venta de un auto usado?

En su Artículo 81, el CFF contempla como sanción “no presentar las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias que exijan las disposiciones fiscales", en este caso, la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La multa por no declarar la compra-venta de un auto usado o cualquier bien enajenado va de los $1,810 hasta los $22,400, según se indica en el Artículo 82 del CFF.

Pero hay excepciones. En el Artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se indica que no se debe realizar el pago de este impuesto en la compra-venta de bienes muebles, cuyo costo no sea mayor a 3 veces el salario mínimo anual del área geográfica del contribuyente elevado al año.

Si no sabes cómo hacer este proceso, acércate al SAT o a un contador para realizarlo de manera correcta; tendrás que tener a la mano tu RFC, contraseña o e-firma y CFDI.

