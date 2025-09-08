El Renault Clio es la respuesta francesa a hatchbacks subcompactos como el Volkswagen Polo o SEAT Ibiza, el cual sustituyó al Renault 5 en 1990 y que en México lo conocimos durante la segunda generación, brevemente la tercera como Euro Clio y, en la cuarta, solamente como Clio RS, que era la versión deportiva.

Ahora, desde el Autoshow de Munich, se presenta la sexta generación del Renault Clio, modelo que ha vendido más de 17 millones de unidades alrededor del mundo en sus cinco generaciones previas. Esta nueva entrega se ofrecerá en diferentes motorizaciones y con más sofisticación que nunca.

Foto: Renault

Diseño extrovertido

Visualmente, el nuevo Renault Clio recurre a líneas angulares al frente, con faros alargados y una parrilla hexagonal con pequeños rombos en su tramado, acompañada de una firma lumínica en las fascias que evoca al rombo de la marca dividido en dos.

Puede llevar rines de hasta 18 pulgadas, que complementan el costado limpio de líneas suaves y con la manija de las puertas traseras oculta en el poste C mientras que la trasera lleva dos pares de luces hexagonales que son diferentes a la gran mayoría de vehículos del segmento.

Por dentro, es semejante a lo que llevan otros modelos, como el Megane E-Tech o el Renault 5, pues el Clio integra dos pantallas en un mismo panel cuyo sistema operativo es a base de Google, iluminación ambiental y, en al versión Esprit Alpine, asientos envolventes con costuras azules.

Foto: Renault

Variedad de motores

Mecánicamente, la sexta generación del Renault Clio tendrá tres motorizaciones a escoger:

1.8 hybrid E-Tech: 160 hp

1.2 TCe: 115 hp

1.2 TCe con gas GLP: 120 hp

Foto: Renault

El nuevo Renault Clio estará a la venta a finales de este año en mercados europeos, sin confirmación para México pero, ¿te gustaría volver a ver al Clio en nuestro país?

