Audi presentó el Concept C, un deportivo biplaza totalmente eléctrico que anticipa el rumbo de la nueva filosofía de diseño de la marca. Con un enfoque en la simplicidad radical, el prototipo redefine la identidad visual de los cuatro aros y marca el inicio de una etapa decisiva hacia el futuro de la movilidad premium.

Foto: Audi

Minimalismo atlético en cada línea

El Audi Concept C combina pureza de formas, precisión y solidez en un diseño que transmite tensión a través de superficies limpias que se unen por una sola línea. El elemento central del frontal es un marco vertical, inspirado en el histórico Auto Union Type C de 1936 y en el Audi A6 de tercera generación. Este rasgo sirve como punto de partida para el desarrollo estructural del vehículo, otorgándole una presencia imponente y atemporal.

En sus proporciones, la disposición central de la batería permite un habitáculo que se extiende hacia atrás, reforzando la deportividad del modelo. Por primera vez en un roadster de Audi se incorpora un techo rígido retráctil eléctrico, compuesto por dos piezas que preservan el carácter monolítico del auto, sin renunciar a la experiencia de conducción a cielo abierto.

Foto: Audi

Una firma lumínica inconfundible

El Audi Concept C introduce una nueva firma lumínica con cuatro elementos horizontales en cada faro delantero y luz trasera, un recurso que se convertirá en seña distintiva de Audi en sus futuros modelos. Su carrocería en color Titanium refuerza la estética técnica y elegante, inspirada en la ligereza y resistencia del metal.

Interior sofisticado y centrado en el conductor

El habitáculo refleja un equilibrio entre precisión técnica y calidez, gracias al uso de materiales naturales, aluminio anodizado y una paleta cromática inspirada en el titanio. Los controles físicos, con el característico “clic” de Audi, transmiten calidad mecánica y refuerzan la experiencia táctil.

Foto: Audi

El volante se erige como núcleo de la interacción, integrando controles hápticos intuitivos, mientras que una pantalla central de 10.4 pulgadas ofrece información relevante en cada situación. Todo el diseño interior busca crear un ambiente refinado, libre de distracciones y con un enfoque claro en el conductor.

Tecnología al servicio de la emoción

La filosofía de este prototipo se centra en que la tecnología esté siempre presente, pero nunca invasiva. Con soluciones inteligentes y sutiles, el Audi Concept C proporciona una experiencia fluida que apela a los sentidos y combina claridad, inteligencia y emoción.

Foto: Audi

Un nuevo capítulo para Audi

El Audi Concept C no solo adelanta el diseño de un futuro modelo de producción, sino que también inaugura un nuevo lenguaje estético basado en cuatro pilares:

Claridad: simplicidad radical como esencia.

Tecnología: excelencia a través de la precisión.

Inteligencia: innovación que abre caminos.

Emoción: sobriedad que impacta y emociona.

Con este prototipo, Audi reafirma su visión de futuro: un diseño que combina minimalismo atlético, tecnología de vanguardia y experiencias de conducción cargadas de emoción.

