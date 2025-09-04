Changan da un paso hacia adelante en su estrategia de electrificación con la llegada de tres nuevos modelos con tecnología REEV (Range-Extended Electric Vehicles): Deepal S05, Deepal G318 y Changan Hunter E. Estos vehículos no solo expanden el portafolio de la marca en el país, también representan una nueva propuesta de movilidad sustentable que sin generar ansiedad de rango.

Tres propuestas, una filosofía

Cada modelo responde a un estilo de vida distinto:

Deepal S05: un crossover compacto pensado para la ciudad hiperconectada.

Deepal G318: un SUV robusto que rinde homenaje a la carretera más desafiante de China, diseñado para la aventura sin concesiones.

Hunter E: la primera pickup REEV en México, concebida como herramienta de trabajo y compañera de exploración.

Aun con personalidades distintas, los tres comparten una misma visión: combinar propulsión eléctrica, respaldo energético y tecnología de vanguardia para ofrecer al conductor mexicano una alternativa práctica frente a la movilidad tradicional.

Deepal S05: compacto, eficiente y tecnológico

El Deepal S05 equipa una batería de 27 kWh y un motor 1.5 litros que funciona únicamente como generador. Con 214 hp, acelera de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos y alcanza una autonomía combinada de 1,129 km de los cuales 158 pueden ser solo eléctricos.

Su diseño fresco se complementa con un interior minimalista orientado a la experiencia digital, dominado por una pantalla de 15.4” y una suite de 19 asistencias avanzadas de conducción (ADAS). El precio es de $719,900, disponible en cinco colores.

Deepal G318: espíritu todoterreno

Inspirado en la legendaria carretera G318 de China que llega hasta el Tíbet, este SUV combina un diseño cuadrado y robusto entrega 433 hp y 572 lb-pie de torque, gracias a dos motores eléctricos alimentados por un motor de 2.0 litros.

Su autonomía alcanza 938 km combinados y 143 km en modo eléctrico. Con un interior amplio, materiales de buena calidad y una doble pantalla digital, el G318 está diseñado tanto para la ciudad como para la aventura off-road. Su precio en México es de $1,009,900.

Hunter E: la primera pickup REEV en México

La Changan Hunter E llega como la primera pick-up de rango extendido del país. Su tren motriz combina un generador 2.0 turbo con baterías que impulsan dos motores eléctricos, entregando 268 hp y 346 lb-pie de torque.

Con capacidad de carga de 900 kg, arrastre de 2,500 kg, tracción 4x4 con bloqueos de diferencial y autonomía combinada de 1,031 km, es una herramienta lista para el trabajo y la aventura. Además, incluye la función V2L (Vehicle to Load), que permite alimentar de energía herramientas, iluminación o equipos de campamento directamente desde la pickup.

Su precio arranca en $819,900 para la versión Luxury y $899,900 para la Premium.

Una visión que se expande

Estos tres modelos se suman al Deepal S07, primer eléctrico de rango extendido de Changan en México presentado en 2024. Con ello, la firma asiática consolida una gama de vehículos eléctricos de rango extendido capaces de ofrecer movilidad eficiente y práctica en diferentes segmentos.

